«Спартак» подготовил перформанс на матч с «Уралом» – болельщикам раздадут маски Промеса

«Спартак» сообщил болельщикам, что на сегодняшней игре против «Урала» будет организован перформанс.

«Красно-белые, мы приготовили небольшой сюрприз для всех, кто сегодня идет на матч «Спартак» – «Урал».

На ваших местах на «Открытие Банк Арене» будет лежать маска с Квинси Промесом – наденьте ее на предматчевом награждении Братухи и сделайте этот момент ярче», – написала клубная пресс-служба.