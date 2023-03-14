«Спартак» подготовил перформанс на матч с «Уралом» – болельщикам раздадут маски Промеса

«Спартак» сообщил болельщикам, что на сегодняшней игре против «Урала» будет организован перформанс.
«Красно-белые, мы приготовили небольшой сюрприз для всех, кто сегодня идет на матч «Спартак» – «Урал».
На ваших местах на «Открытие Банк Арене» будет лежать маска с Квинси Промесом – наденьте ее на предматчевом награждении Братухи и сделайте этот момент ярче», – написала клубная пресс-служба.
- На выходных Промес преодолел отметку в 100 забитых мячей за «Спартак».
- Он стал первым легионером в истории клуба со 100+ голами.
- Москвичи примут «Урал» сегодня в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: телеграм-канал «Спартака»