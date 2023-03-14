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    Какой вы футболист?

    «Спартак» подготовил перформанс на матч с «Уралом» – болельщикам раздадут маски Промеса

    «Спартак» сообщил болельщикам, что на сегодняшней игре против «Урала» будет организован перформанс.

    «Красно-белые, мы приготовили небольшой сюрприз для всех, кто сегодня идет на матч «Спартак» – «Урал».

    На ваших местах на «Открытие Банк Арене» будет лежать маска с Квинси Промесом – наденьте ее на предматчевом награждении Братухи и сделайте этот момент ярче», – написала клубная пресс-служба.

    • На выходных Промес преодолел отметку в 100 забитых мячей за «Спартак».
    • Он стал первым легионером в истории клуба со 100+ голами.
    • Москвичи примут «Урал» сегодня в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    14.03.2023 13:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 14 марта, 17:36

      смешно....придумали...

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 17:22

      Стыдобища какая. Они что там в пиар службе курят? Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 16:22

      ***ный стыд. до такого только в тарасятнике могли додуматься, рассадить армию зулусов на трибунах. раньше просто надувных хряков рассаживали, чтобы изобразить посещаемость.

      3
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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 > fakeid 14 марта, 16:40

      Посмотри в зеркале на имбецила надувного,изобрази посещаемость,дурень)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 14 марта, 16:11

      Сегодня свинки последний раз хрюкнут в кубке

      2
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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > Koni_Best_1 14 марта, 16:13

      Идиот, как минимум ответная ещё будет!

      3
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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 14 марта, 16:09

      О предстоящей игре думайте!

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 14 марта, 15:07

      А на поле их выпустят?

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 марта, 14:56

      Лучше бы, на тюремную робу скинулись.
      :)))

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Питерский князь 14 марта, 15:08

      Казённую выдадут, а то и динамовскую...

      1
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 14 марта, 14:56

      Еще Высоцкий пел - раздали маски клоунов, слонов и алкоголиков.

      3
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 14 марта, 14:48

      Скамейки с " only black" , Кейптаун наоборот..(

      4
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      Рейтинг: +821

      jet andy 14 марта, 14:26

      Уголовники у нас в почете.

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      Рейтинг: +2214

      spam2009 > jet andy 14 марта, 14:47

      уголовники у нас во власти

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      Рейтинг: +821

      jet andy > spam2009 14 марта, 14:50

      Не без этого.

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      Рейтинг: +1455

      Freyd > jet andy 14 марта, 15:06

      Уголовником его ещё не признали,и у вас другая информация?

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      Рейтинг: +821

      jet andy > Freyd 14 марта, 15:42

      Кузена покалечил ножом, и насмотревшись сериала "Narcos" еще и кокос решил продавать. Уголовные дела на него давно заведены. А вы все не верите? Дыма без огня не бывает.

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