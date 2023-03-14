«Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна и выбирает между двумя нападающими

Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» по усилению позиции центрального нападающего.
По информации ESPN, английский клуб отказался от переговоров по трансферу Гарри Кейна из-за ожидания трудных переговоров с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.
«МЮ» сосредоточился на двух нападающих – Викторе Осимхене («Наполи») и Душане Влаховиче («Ювентус). Клуб из Манчестера точно купит форварда в летнее трансферное окно.
- «Манчестер Юнайтед» идет на 3-м месте в АПЛ.
- Осимхен – лучший бомбардир Серии А с 19 мячами.
- Влахович забил 8 голов в 17 матчах чемпионата Италии.
Источник: ESPN