«Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна и выбирает между двумя нападающими

Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» по усилению позиции центрального нападающего.

По информации ESPN, английский клуб отказался от переговоров по трансферу Гарри Кейна из-за ожидания трудных переговоров с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

«МЮ» сосредоточился на двух нападающих – Викторе Осимхене («Наполи») и Душане Влаховиче («Ювентус). Клуб из Манчестера точно купит форварда в летнее трансферное окно.