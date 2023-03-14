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    «Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна и выбирает между двумя нападающими

    Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» по усилению позиции центрального нападающего.

    По информации ESPN, английский клуб отказался от переговоров по трансферу Гарри Кейна из-за ожидания трудных переговоров с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

    «МЮ» сосредоточился на двух нападающих – Викторе Осимхене («Наполи») и Душане Влаховиче («Ювентус). Клуб из Манчестера точно купит форварда в летнее трансферное окно.

    • «Манчестер Юнайтед» идет на 3-м месте в АПЛ.
    • Осимхен – лучший бомбардир Серии А с 19 мячами.
    • Влахович забил 8 голов в 17 матчах чемпионата Италии.

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    Источник: ESPN

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    14.03.2023 12:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 14 марта, 13:34

      Кейн неудачник, так ничего и не выиграет в своей карьере, зря он связался с тотенхемом

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      Рейтинг: +1052

      mig28 > серега кашин 14 марта, 14:43

      Кейн точно не неудачник. А вот про ТТХ согласен. Один игрок не сможет вытащить команду. Ему нужно было уходить пару лет назад, но..зато легенда клуба)

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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 > mig28 14 марта, 20:57

      Не думаю, что в ТТХ один Кейн, там как миниму 3-4 классных игроков.

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      Рейтинг: +1920

      lek! 14 марта, 12:40

      Смолова берите , не пожалеете .

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