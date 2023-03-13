Менее 50 тысяч человек пришли на матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений порядка не зафиксировано

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать дисциплинарные дела в отношении болельщиков по итогам 19-го тура РПЛ.

Согласно официальным данным, суммарная посещаемость восьми матчей 19-го тура составила 49 537 человек.

«По болельщикам на ближайшем заседании рассматривать ничего не будем. Таких вопросов нет. Заседание состоится в четверг», – сказал Григорьянц

Со второй части сезона на всех стадионах РПЛ применяется система Fan ID.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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