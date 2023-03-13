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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Менее 50 тысяч человек пришли на матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений порядка не зафиксировано

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать дисциплинарные дела в отношении болельщиков по итогам 19-го тура РПЛ.

    Согласно официальным данным, суммарная посещаемость восьми матчей 19-го тура составила 49 537 человек.

    «По болельщикам на ближайшем заседании рассматривать ничего не будем. Таких вопросов нет. Заседание состоится в четверг», – сказал Григорьянц

    • Со второй части сезона на всех стадионах РПЛ применяется система Fan ID.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 15:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 14 марта, 00:02

      Нормально, Григорий! Отлично, Константин!

      0
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 13 марта, 17:02

      так можно вообще никого не пускать, и беспорядков точно не будет))

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      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Figo777 13 марта, 16:50

      Пора отменять фан айди!

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 13 марта, 16:04

      Главное, что 20 тысяч наших.

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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Питерский князь 13 марта, 17:15

      "Свету ли провалиться иль мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить" - вот ваша питерская психология (((

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Persona_non_Grata 13 марта, 19:48

      Это отражение того, у кого сколько болельщиков!
      :)))

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      Рейтинг: +67532

      portero > Питерский князь 13 марта, 21:57

      Да ладно, это отражение кто как считает....там и15000 не пришло, но кто-то в Питере очень желает угодить ипанькам придумавшим фанйуди...

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