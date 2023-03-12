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    Агент Мантуана рассказал, собирается ли «Зенит» выкупать бразильца

    Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Густава Мантуана, ответил на вопрос о будущем бразильца. Игрок забил сегодня победный гол в ворота «Химок».

    «Мантуан отличный игрок. Сегодня он это показал. Что касается выкупа, то сейчас мы должны немного подождать.

    Пока все разговоры об этом преждевременны. Все зависит от «Зенита», – сказал агент.

    • «Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23.
    • Бразилец забил за петербуржцев 4 гола в 14 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2023 18:12
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