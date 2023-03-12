Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов

Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов

12 марта 2023, 16:48
14

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал тот факт, что «Зенит» бесплатно распространяет билеты на свои домашние матчи.

«Ну, это вообще, насколько я понимаю, не особенно законно. Если подтвердится. Нельзя отдавать одним бесплатно то, за что с других берут деньги.

Хотя кого этим, конечно, удивишь», – написал Уткин.

  • Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (3:2) посетили более 20 тысяч зрителей.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

Еще по теме:
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 4
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака 13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА 1
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Уткин Василий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hoahin
1678629620
Плохо понимает Уткин, нет ничего незаконного в этом
Ответить
Эном айс
1678630713
При слове "бесплатно" у ВАСИ вновь отрастают пейсы..
Ответить
nik55
1678631136
просто потом будут говорить что посещаемость самая высокая-----народное достояние всем бесплатно и особенно для бо-жей
Ответить
PAREVG.
1678631297
Бом-же-клубу можно все. Зато у них посещаемость накручивается, соответственно спонсорские и рекламные выше...
Ответить
ilichkadr
1678633813
Пора бы и другим клубам перенять опыт Зенита. Вспоминаю детство, до 12 лет ходил на стадион вместе с классом бесплатно.
Ответить
Ziklop
1678636144
дело не в том что раздают, а в том что начальники своих подчиненных заставляют идти. это как при голосовании, пришли фото с избирательного участка , пришли фото со стадиона.
Ответить
JTherry
1678638608
вчера было опубликовано распоряжение от вице-мэра Спб Пиотровского Б.М. ко всем бюджетным учреждениям города выделить несколько зрителей для посещения матча зенит-химки: "это прекрасная возможность для любителей футбола!"...))) студентам та же самая возможность была дарована за 1000 рублей в придачу, лишь бы места, попадающие в кадр срач-тв, были заняты на стадионе...) комплексы Алёши или "подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый", как в Указе герра Питера I..?
Ответить
timon2401
1678638682
Ну а какие ещё акции для Б.О.М.Ж.Е.Й проводить то!! Они же как правило только на халяву и бытуют
Ответить
BVG4
1678641033
Заплывшие жиром извилины, да и впрочем похоже весь организм, не дают свободно перемещаться мыс (ох простите шарикам) в самом жизненно необходимом пространстве. Отсюда и такой пердимонокль.....
Ответить
Krics
1678643029
Инициатива не плохая, на халяву на футбол, на все стадионы страны,глядиш и фан иди прокатит,ихмо.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
10
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+