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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал тот факт, что «Зенит» бесплатно распространяет билеты на свои домашние матчи.

    «Ну, это вообще, насколько я понимаю, не особенно законно. Если подтвердится. Нельзя отдавать одним бесплатно то, за что с других берут деньги.

    Хотя кого этим, конечно, удивишь», – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    12.03.2023 16:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 12 марта, 21:52

      А еще Зенит деньги из бюджета России берет в НУЖНОМ количестве. Другие клубы этой привилегии почему то лишены.

      0
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      Рейтинг: +948

      Krics 12 марта, 20:43

      Инициатива не плохая, на халяву на футбол, на все стадионы страны,глядиш и фан иди прокатит,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +53

      BVG4 12 марта, 20:10

      Заплывшие жиром извилины, да и впрочем похоже весь организм, не дают свободно перемещаться мыс (ох простите шарикам) в самом жизненно необходимом пространстве. Отсюда и такой пердимонокль.....

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      Рейтинг: +72

      timon2401 12 марта, 19:31

      Ну а какие ещё акции для Б.О.М.Ж.Е.Й проводить то!! Они же как правило только на халяву и бытуют

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      Рейтинг: +28774

      JTherry 12 марта, 19:30

      вчера было опубликовано распоряжение от вице-мэра Спб Пиотровского Б.М. ко всем бюджетным учреждениям города выделить несколько зрителей для посещения матча зенит-химки: "это прекрасная возможность для любителей футбола!"...))) студентам та же самая возможность была дарована за 1000 рублей в придачу, лишь бы места, попадающие в кадр срач-тв, были заняты на стадионе...) комплексы Алёши или "подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый", как в Указе герра Питера I..?

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      Рейтинг: +3066

      fakeid 12 марта, 19:05

      вон, только что по телеку комментатор сказал, что ростов сегодня сделал бесплатным вход для всех женщин (в честь 8 марта) - это тоже незаконно, да, вася?

      3
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 12 марта, 18:49

      дело не в том что раздают, а в том что начальники своих подчиненных заставляют идти.
      это как при голосовании, пришли фото с избирательного участка , пришли фото со стадиона.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 12 марта, 18:40

      А фануйди требуют или так пускают?

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      Рейтинг: +3917

      Ziklop > Fialet 12 марта, 18:51

      конечно требуют, работников газпрома заставляли сделать фануйди и заставляют идти на игры, спортшколы также напрягли своих работников.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 12 марта, 18:10

      Пора бы и другим клубам перенять опыт Зенита. Вспоминаю детство, до 12 лет ходил на стадион вместе с классом бесплатно.

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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. 12 марта, 17:28

      Бом-же-клубу можно все.
      Зато у них посещаемость накручивается, соответственно спонсорские и рекламные выше...

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > PAREVG. 12 марта, 17:47

      Вашим хоть накручивай, хоть бесплатно раздавай дубель пусто получается. Гыгыгы

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      Рейтинг: +768

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 18:20

      Степан здорова! Ну стыдно же за газовых)) Вася в тему все говорит.

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