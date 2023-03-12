Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал тот факт, что «Зенит» бесплатно распространяет билеты на свои домашние матчи.

«Ну, это вообще, насколько я понимаю, не особенно законно. Если подтвердится. Нельзя отдавать одним бесплатно то, за что с других берут деньги.

Хотя кого этим, конечно, удивишь», – написал Уткин.

Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (3:2) посетили более 20 тысяч зрителей.

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