Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал тот факт, что «Зенит» бесплатно распространяет билеты на свои домашние матчи.
«Ну, это вообще, насколько я понимаю, не особенно законно. Если подтвердится. Нельзя отдавать одним бесплатно то, за что с других берут деньги.
Хотя кого этим, конечно, удивишь», – написал Уткин.
- Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (3:2) посетили более 20 тысяч зрителей.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: телеграм-канал Василия Уткина