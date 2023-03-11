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    Какой вы футболист?

    АПЛ. Ассист Мудрика помог «Челси» победить «Лестер» (3:1), «Тоттенхэм» обыграл «Форест» (3:1)

    «Челси» в 27-м туре АПЛ победил на выезде «Лестер». Первым результативным действием за лондонцев отметился нападающий Михаил Мудрик – у него ассист.

    «Челси» остался в таблице десятым. «Лестер» опустился на 16-ю строчку.

    В другой встрече «Тоттенхэм» оказался сильнее «Ноттингем Форест».

    Англия. АПЛ. 27-й тур

    Лестер – Челси – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Чилвел, 11; 1:1 – Дака, 39; 1:2 – Хаверц, 45+6; 1:3 – Ковачич, 78.

    Удаления: Фас, 87 (вторая ж.к.) – нет.

    Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 19; 2:0 – Кейн, 35 (с пенальти); 3:0 – Сон, 62; 3:1 – Уорролл, 81.

    Незабитые пенальти: нет – Айю, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 19:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 12 марта, 23:08

      ну теперь будем постоянно читать про каждый пердеж или чих Мудрика...На куй он нам вообще обосрался?

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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 11 марта, 22:34

      Бугагаа.... эт я про шапку статьи ))))

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      Рейтинг: +912

      Таврида 11 марта, 20:17

      100 миллионов за ассист! 100 миллионов за ассист!! Кто больше?!!!

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