АПЛ. Ассист Мудрика помог «Челси» победить «Лестер» (3:1), «Тоттенхэм» обыграл «Форест» (3:1)

«Челси» в 27-м туре АПЛ победил на выезде «Лестер». Первым результативным действием за лондонцев отметился нападающий Михаил Мудрик – у него ассист.

«Челси» остался в таблице десятым. «Лестер» опустился на 16-ю строчку.

В другой встрече «Тоттенхэм» оказался сильнее «Ноттингем Форест».

Англия. АПЛ. 27-й тур

Лестер – Челси – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Чилвел, 11; 1:1 – Дака, 39; 1:2 – Хаверц, 45+6; 1:3 – Ковачич, 78.

Удаления: Фас, 87 (вторая ж.к.) – нет.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 19; 2:0 – Кейн, 35 (с пенальти); 3:0 – Сон, 62; 3:1 – Уорролл, 81.

Незабитые пенальти: нет – Айю, 90+5.

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