Каррера прокомментировал позицию российских болельщиков в отношении Fan ID

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к системе Fan ID.

– В Италии внедрена «карта болельщика», без которой фанат не сможет попасть на трибуны. В первое время итальянские болельщики протестовали, но смирились и оформили ее. В России сейчас тоже заработала данная система, однако фанаты протестуют настолько, что на матчи «Спартака» ходит по пять тысяч болельщиков. Массимо, ваше мнение, карта болельщика – полезная вещь для футбола? Или можно обойтись и без нее?

– Я думаю, что Fan ID сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта болельщика, и стадионы полные.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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