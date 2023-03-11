Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера прокомментировал позицию российских болельщиков в отношении Fan ID

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к системе Fan ID.

    – В Италии внедрена «карта болельщика», без которой фанат не сможет попасть на трибуны. В первое время итальянские болельщики протестовали, но смирились и оформили ее. В России сейчас тоже заработала данная система, однако фанаты протестуют настолько, что на матчи «Спартака» ходит по пять тысяч болельщиков. Массимо, ваше мнение, карта болельщика – полезная вещь для футбола? Или можно обойтись и без нее?

    – Я думаю, что Fan ID сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта болельщика, и стадионы полные.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Каррера оценил вероятность товарищеского матча между сборными России и Италии 1
    Каррера: «Ни за какие деньги не продам чемпионскую медаль «Спартака» 1
    Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11