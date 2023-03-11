В «Барселоне» отреагировали на иск прокуратуры по делу о подкупе судей

«Барселона» не согласна с обвинениями, выдвинутыми в адрес клуба испанской прокуратурой.

Каталонцев подозревают в коррупции.

«Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

«Мы предвидели этот сценарий. Версия прокуратуры – это предварительная следственная гипотеза.

Теперь начнется судебное расследование, которое будет проводиться должным образом. Именно ему предстоит подтвердить или опровергнуть любую гипотезу.

Клуб будет сотрудничать со следствием во всем, что будет сочтено необходимым.

«Барселона» повторяет, что никогда не подкупала судей и не пыталась влиять на их решения», – говорится в заявлении клуба.

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