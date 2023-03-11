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    Какой вы футболист?

    В «Барселоне» отреагировали на иск прокуратуры по делу о подкупе судей

    «Барселона» не согласна с обвинениями, выдвинутыми в адрес клуба испанской прокуратурой.

    • Каталонцев подозревают в коррупции.
    • «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

    «Мы предвидели этот сценарий. Версия прокуратуры – это предварительная следственная гипотеза.

    Теперь начнется судебное расследование, которое будет проводиться должным образом. Именно ему предстоит подтвердить или опровергнуть любую гипотезу.

    Клуб будет сотрудничать со следствием во всем, что будет сочтено необходимым.

    «Барселона» повторяет, что никогда не подкупала судей и не пыталась влиять на их решения», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: Sport.es

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    11.03.2023 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +846

      Lipatoff 11 марта, 13:28

      Мочи Тебаса Жоан, это мадридский ушлепок враг

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