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    Какой вы футболист?

    Прокуратура предъявила обвинение «Барселоне» в подкупе экс-главы испанских судей

    Прокуратура Испании выступила с официальным обвинением в адрес «Барселоны». Ее подозревают в подкупе экс-президента департамента судей Примеры Энрикеса Негрейры.

    Функционер якобы получал выплаты от «Барселоны» в 2001-2018 годах. Общая сумма составила 7,3 миллиона евро. Клуб утверждает, что таким образом оплачивал отчеты о работе арбитров – попыток влиять на судейство, со слов «Барселоны», не было.

    • Сообщалось, что каталонцам грозит снятие очков или понижение в классе.

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    Источник: AS

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    10.03.2023 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 23:44

      17 лет!!!... И никто ничего. ))) Прямо как у нас.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 10 марта, 22:06

      по 30-35 тысяч евро в месяц, по 1200 за день)))) нормальные отчеты....сразу видно они работали...

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