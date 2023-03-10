Прокуратура предъявила обвинение «Барселоне» в подкупе экс-главы испанских судей

17 лет!!!... И никто ничего. ))) Прямо как у нас.
Прокуратура Испании выступила с официальным обвинением в адрес «Барселоны». Ее подозревают в подкупе экс-президента департамента судей Примеры Энрикеса Негрейры.
Функционер якобы получал выплаты от «Барселоны» в 2001-2018 годах. Общая сумма составила 7,3 миллиона евро. Клуб утверждает, что таким образом оплачивал отчеты о работе арбитров – попыток влиять на судейство, со слов «Барселоны», не было.
- Сообщалось, что каталонцам грозит снятие очков или понижение в классе.
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