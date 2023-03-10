«Это наше будущее». Сычев рассказал, какой российский форвард нравится ему больше всего

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил перспективы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

— Ты сказал про нападающих. Как тебе Соболев? Его сейчас снова начали критиковать за поведение на поле.

— Он сам себе хозяин. Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее.

— У Кости сейчас сложная ситуация в «Динамо». Сидит под Смоловым.

— Для молодого игрока это тоже опыт, конкуренция. Если он будет пахать, будет выходить в стартовом составе. Полезно конкурировать с мастером.

Тюкавину 20 лет.

Он забил 6 голов и отдал 1 ассист в 17 матчах сезона РПЛ.

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