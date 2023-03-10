Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Это наше будущее». Сычев рассказал, какой российский форвард нравится ему больше всего

    Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил перспективы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

    — Ты сказал про нападающих. Как тебе Соболев? Его сейчас снова начали критиковать за поведение на поле.

    — Он сам себе хозяин. Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее.

    — У Кости сейчас сложная ситуация в «Динамо». Сидит под Смоловым.

    — Для молодого игрока это тоже опыт, конкуренция. Если он будет пахать, будет выходить в стартовом составе. Полезно конкурировать с мастером.

    • Тюкавину 20 лет.
    • Он забил 6 голов и отдал 1 ассист в 17 матчах сезона РПЛ.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Сычев поддержал принцип Карпина по формированию состава сборной России 1
    Сычев объяснил спад в игре Захаряна 1
    Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet 10 марта, 16:20

      Если Тюкалин - наше будущее, то можно сказать, что будущего нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 10 марта, 15:41

      а Федя мастер?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11