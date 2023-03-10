«Это наше будущее». Сычев рассказал, какой российский форвард нравится ему больше всего

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил перспективы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
— Ты сказал про нападающих. Как тебе Соболев? Его сейчас снова начали критиковать за поведение на поле.
— Он сам себе хозяин. Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее.
— У Кости сейчас сложная ситуация в «Динамо». Сидит под Смоловым.
— Для молодого игрока это тоже опыт, конкуренция. Если он будет пахать, будет выходить в стартовом составе. Полезно конкурировать с мастером.
- Тюкавину 20 лет.
- Он забил 6 голов и отдал 1 ассист в 17 матчах сезона РПЛ.
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Источник: Sport24