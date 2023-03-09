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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тренер «Ахмата» назвал две причины, по которым клуб не подписал Дзюбу зимой

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    — Перейдем к предстоящему матчу с «Локомотивом». Самая обсуждаемая фигура в этой команде — Артем Дзюба. Не было мысли пригласить его в «Ахмат» зимой, когда он находился в поисках нового клуба?

    — Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку. Считаю, добротная группа атаки. Все были в хорошей форме.

    Жаль, что Мохамед пока не в строю. Но в целом эта позиция в «Ахмате» укомплектована. Три разноплановых нападающих, которые готовы конкурировать между собой. Так что мы не думали о приглашении Артема. Просто наблюдали за его судьбой — не более того.

    Дзюба — молодец, забил три мяча «Ростову». Добавил нам головной боли. Что ж, будем думать, как лишить его свободного пространства.

    — Может быть, сыграете против него в три центральных защитника?

    — Нет, схему мы менять не будем. На сборах наигрывали только модель с четырьмя защитниками.

    • Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).
    • Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 20:59

      Агаларов еще один "перспективный" футболист, который не может обрести стабильность в игре.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 9 марта, 19:37

      Кадыров бы не позволил взять позорного дрочера.

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