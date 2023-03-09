Президент «Торино» рассказал, хочет ли клуб выкупить Миранчука и Влашича

Президент «Торино» Урбано Каиро высказался о возможном выкупе полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.
«Я очень амбициозен. У меня есть огромное желание добиться успеха, а также помочь Юричу (тренер «Торино» – прим. «Бомбардира») в его стремлениях.
Надо подумать, что мы можем сделать, так как мир футбола переживает трудный период», — цитирует Каиро Toro.
- «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» в августе.
- С тех пор хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»