Президент «Торино» рассказал, хочет ли клуб выкупить Миранчука и Влашича

Президент «Торино» Урбано Каиро высказался о возможном выкупе полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.

«Я очень амбициозен. У меня есть огромное желание добиться успеха, а также помочь Юричу (тренер «Торино» – прим. «Бомбардира») в его стремлениях.

Надо подумать, что мы можем сделать, так как мир футбола переживает трудный период», — цитирует Каиро Toro.

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» в августе.

С тех пор хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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