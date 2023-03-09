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  • В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»

В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»

9 марта 2023, 12:34
4

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Виталий Мешков пропустит 19-й тур чемпионата России.

  • Мешков в прошлом туре судил матч «Спартака» и «Урала».
  • На 86‑й минуте он ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.
  • Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.

«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество.

У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена VAR.

Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.

На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге.

Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит»«Спартак», и других арбитров ранее», – сказал Каманцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мешков Виталий
Комментарии (4)
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Рыло свина
1678356100
игру отдохнет и опять свистеть начнет, невовремя.
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NewLife
1678356827
Каманцев, клоун, марионетка Газпрома, ты еще скажи, что мешкова в наказание в угол поставили и лишили полдника)
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alefreddy
1678366550
один матч это недолго у него нет причин беспокоиться
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nik55
1678367396
задницу для свистка готовит
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