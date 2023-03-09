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    Какой вы футболист?

    В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Виталий Мешков пропустит 19-й тур чемпионата России.

    • Мешков в прошлом туре судил матч «Спартака» и «Урала».
    • На 86‑й минуте он ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.
    • Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.

    «Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество.

    У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена VAR.

    Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.

    На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге.

    Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит»«Спартак», и других арбитров ранее», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2023 12:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8097

      nik55 9 марта, 16:09

      задницу для свистка готовит

      0
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 9 марта, 15:55

      один матч это недолго у него нет причин беспокоиться

      0
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      Рейтинг: +758

      rac531 9 марта, 14:05

      "У Виталия одна неисправленная ошибка"
      КАМАНЦЕВ, как и положено чиновнику, брешет)))
      Не одна, а ДВЕ неисправленные ошибки, когда он "увидел" руку у ИГНАТОВА, хотя было плечо)
      Но, может быть, МЕШКОВ под наркотическим кайфом был?
      РЕШАЛ ведь никто не проверяет)))))))

      2
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      Рейтинг: +758

      rac531 9 марта, 14:01

      САЛИХОВА. НЕТЛЕНКА
      «Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти.
      У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.
      Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания!С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам»

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 9 марта, 13:21

      Вполне разумный принцип назначения рефери на матчи.

      0
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      Рейтинг: +17580

      NewLife 9 марта, 13:13

      Каманцев, клоун, марионетка Газпрома, ты еще скажи, что мешкова в наказание в угол поставили и лишили полдника)

      3
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      Рейтинг: +758

      rac531 9 марта, 13:07

      МЕШКОВУ нужно время, чтобы денежку пересчитать и погоревать, что малова-то(((

      2
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 9 марта, 13:01

      игру отдохнет и опять свистеть начнет, невовремя.

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