В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Виталий Мешков пропустит 19-й тур чемпионата России.

Мешков в прошлом туре судил матч «Спартака» и «Урала».

На 86‑й минуте он ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.

Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.

«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество.

У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена VAR.

Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.

На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге.

Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – сказал Каманцев.

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