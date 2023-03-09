Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»

Что творит то чудесный 100 миллионный бонус))) Так порывался уйти в Реал, за титулами и славой, дали гору бабосов и... усе!
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своего будущего.
– Вы думаете о будущем после этого поражения?
– Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, – это победа в чемпионате. После этого – посмотрим.
- В прошлом году Мбаппе продлил контракт по схеме «2+1».
- Из-за этого он отказал «Реалу».
- Вчера «ПСЖ» вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала, дважды проиграв «Баварии».
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