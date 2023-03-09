Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своего будущего.

– Вы думаете о будущем после этого поражения?

– Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, – это победа в чемпионате. После этого – посмотрим.

В прошлом году Мбаппе продлил контракт по схеме «2+1».

Из-за этого он отказал «Реалу».

Вчера «ПСЖ» вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала, дважды проиграв «Баварии».

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