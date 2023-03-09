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    Какой вы футболист?

    Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своего будущего.

    – Вы думаете о будущем после этого поражения?

    – Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, – это победа в чемпионате. После этого – посмотрим.

    • В прошлом году Мбаппе продлил контракт по схеме «2+1».
    • Из-за этого он отказал «Реалу».
    • Вчера «ПСЖ» вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала, дважды проиграв «Баварии».

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    Источник: RMC Sport

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    09.03.2023 10:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 22:04

      Что творит то чудесный 100 миллионный бонус))) Так порывался уйти в Реал, за титулами и славой, дали гору бабосов и... усе!

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      Рейтинг: +10

      shamrix 9 марта, 11:17

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