Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глава российских судей рассказал, когда ждать офсайдные линии в РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, когда в российский футбол вернется система определения офсайдных линий.

    «Система определения офсайдных линий будет реализована, когда их признает ФИФА. Идет вопрос сертификации. Как только они будут сертифицированы, мы начнем их использовать. Надеюсь, что они в течение 1-1,5 месяцев завершат этот процесс. Вопрос не на нашей стороне.

    Ждем, когда ФИФА сертифицирует систему. У них проходят тестовые матчи, они прорабатывают использование системы. При отсутствии возможностей заключить контракт с альтернативными партнерами мы вынуждены ждать.

    Думаю, в этом сезоне мы их увидим. Но точную дату я назвать не готов», — сказал Каманцев.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США 14
    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +511

      эд100 8 марта, 09:36

      вы с адекватностью судей разберитесь, сертифицируя их в специализированном заведении

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      bratskij 7 марта, 22:47

      Дурдом, они на нас навалили, а мы до сих пор бегаем за упоротыми как бобики. Фу, когда же это уже закончится пресмыкание перед уродцами.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11