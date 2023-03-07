Глава российских судей рассказал, когда ждать офсайдные линии в РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, когда в российский футбол вернется система определения офсайдных линий.

«Система определения офсайдных линий будет реализована, когда их признает ФИФА. Идет вопрос сертификации. Как только они будут сертифицированы, мы начнем их использовать. Надеюсь, что они в течение 1-1,5 месяцев завершат этот процесс. Вопрос не на нашей стороне.

Ждем, когда ФИФА сертифицирует систему. У них проходят тестовые матчи, они прорабатывают использование системы. При отсутствии возможностей заключить контракт с альтернативными партнерами мы вынуждены ждать.

Думаю, в этом сезоне мы их увидим. Но точную дату я назвать не готов», — сказал Каманцев.

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