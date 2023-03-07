Дело «Барселоны» о подкупе арбитров дойдет до суда

«Барселоне» не удастся избежать наказания по так называемому «делу Негрейры».

Испанская прокуратура собирается выдвинуть обвинения в коррупции против каталонского клуба.

Дело о предполагаемом подкупе арбитров в любом случае дойдет до суда, пишет El País.

«Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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