Дело «Барселоны» о подкупе арбитров дойдет до суда

«Барселоне» не удастся избежать наказания по так называемому «делу Негрейры».
Испанская прокуратура собирается выдвинуть обвинения в коррупции против каталонского клуба.
Дело о предполагаемом подкупе арбитров в любом случае дойдет до суда, пишет El País.
- «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
- 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
- Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.
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Источник: El País