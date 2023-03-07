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    Дело «Барселоны» о подкупе арбитров дойдет до суда

    «Барселоне» не удастся избежать наказания по так называемому «делу Негрейры».

    Испанская прокуратура собирается выдвинуть обвинения в коррупции против каталонского клуба.

    Дело о предполагаемом подкупе арбитров в любом случае дойдет до суда, пишет El País.

    • «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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    Источник: El País

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    07.03.2023 19:00
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