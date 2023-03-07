Итальянская модель призналась в чувствах к Хвиче: ранее она обещала секс 19 миллионам мужчин, но остановилась на 400-м

Модель OnlyFans Паола Саулино рассказала о симпатиях к полузащитнику «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.
«Он прекрасен. Квара очень элегантный, молодой и с характером», – написала итальянка в соцсетях.
Хвича перешел в «Наполи» летом 2022 года. Он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 21 матче Серии А.
- Саулино – поклонница «Наполи». В конце февраля она пообещала проехать по Неаполю обнаженной, если клуб выиграет Лигу чемпионов.
- В 2016-м Паола обещала оральный секс всем, кто проголосует против конституционной реформы, которую собирались принять на территории Аппенинского полуострова. В итоге женщина удовлетворила около 400 итальянцев.
Источник: «Бомбардир»