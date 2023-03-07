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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Итальянская модель призналась в чувствах к Хвиче: ранее она обещала секс 19 миллионам мужчин, но остановилась на 400-м

    Модель OnlyFans Паола Саулино рассказала о симпатиях к полузащитнику «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

    «Он прекрасен. Квара очень элегантный, молодой и с характером», – написала итальянка в соцсетях.

    Хвича перешел в «Наполи» летом 2022 года. Он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 21 матче Серии А.

    • Саулино – поклонница «Наполи». В конце февраля она пообещала проехать по Неаполю обнаженной, если клуб выиграет Лигу чемпионов.
    • В 2016-м Паола обещала оральный секс всем, кто проголосует против конституционной реформы, которую собирались принять на территории Аппенинского полуострова. В итоге женщина удовлетворила около 400 итальянцев.

    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 18:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +354

      BRAZILES 7 марта, 20:22

      одним словом --ШЛЮХА

      3
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 7 марта, 19:56

      Сколько в ней спермы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 7 марта, 19:46

      В итоге женщина удовлетворила около 400 итальянцев.
      Ржунимагу))))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 7 марта, 18:43

      слегка потасканная. а может и не слегка. вид такой что её ещё Орджоникидзе с Лаврентием Палычам на Батум через Сухум таскали

      15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3913

      Ziklop 7 марта, 18:38

      остальные отказались надутую куклу трахать!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. > Ziklop 7 марта, 18:46

      Устала просто ))

      1
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Ziklop 7 марта, 20:50

      трахать ? там про оральный секс говорят в статье

      1
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > dauzhhhhh 8 марта, 08:46

      действительно! раз в рот раз в зад это не разврат, просто поцелуй.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Ziklop 8 марта, 11:41

      Да ты знаток в этом деле )))

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > dauzhhhhh 8 марта, 12:52

      девочка ты не переобувайся на ходу! орально работай, это же трахаться!

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Ziklop 8 марта, 13:10

      Вижу...Знаток )))

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      Рейтинг: +872

      3meeeD > dauzhhhhh 14 марта, 07:53

      Ну так парень в рот баб е5ал,вот и знаток.А что мужикам в очко давать надо?я не пойму твои претензии?

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