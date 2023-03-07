«Подпитался хейтом и конвертировал его в голы». Радимов – о Дзюбе

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов связал резонансное интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с его хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

В прошлую среду вышло интервью футболиста с Нобелем Арустамяном.

В субботу он трижды забил команде Валерия Карпина.

«Когда у Артема на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно!

Вот и сейчас, раздразнил общественность очередным громким интервью, подпитался хейтом и конвертировал его в три забитых мяча в принципиальном матче против команды Карпина.

Уверен, до конца сезона еще не раз увидим его фамилию на табло!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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