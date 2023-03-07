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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Подпитался хейтом и конвертировал его в голы». Радимов – о Дзюбе

    Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов связал резонансное интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с его хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

    • В прошлую среду вышло интервью футболиста с Нобелем Арустамяном.
    • В субботу он трижды забил команде Валерия Карпина.

    «Когда у Артема на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно!

    Вот и сейчас, раздразнил общественность очередным громким интервью, подпитался хейтом и конвертировал его в три забитых мяча в принципиальном матче против команды Карпина.

    Уверен, до конца сезона еще не раз увидим его фамилию на табло!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    07.03.2023 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 17:07

      Ха! Чья бы корова мычала... Как хейтился Родимов, будучи игроком, так это что-то с чем-то! Неизменным оставалось то, что игры с его участием команды неизменно проигрывали. Как обосрался этот эхсперт в должности тренера Зени, отдельная история редкого губошлепа.

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