«Подпитался хейтом и конвертировал его в голы». Радимов – о Дзюбе

Ха! Чья бы корова мычала... Как хейтился Родимов, будучи игроком, так это что-то с чем-то! Неизменным оставалось то, что игры с его участием команды неизменно проигрывали. Как обосрался этот эхсперт в должности тренера Зени, отдельная история редкого губошлепа.
Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов связал резонансное интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с его хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).
- В прошлую среду вышло интервью футболиста с Нобелем Арустамяном.
- В субботу он трижды забил команде Валерия Карпина.
«Когда у Артема на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно!
Вот и сейчас, раздразнил общественность очередным громким интервью, подпитался хейтом и конвертировал его в три забитых мяча в принципиальном матче против команды Карпина.
Уверен, до конца сезона еще не раз увидим его фамилию на табло!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.
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