«Клуба в таком состоянии я никогда не видел. Слегка содрогаешься». Геркус – о «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о проблемности московского клуба.

– Какое настоящее вы застали, придя в «Торпедо» между славным прошлым и непротиворечивым будущим?

– Для меня все было в новинку, клуба в таком состоянии я никогда не видел. С точки зрения функционера было до определенной степени интересно, поскольку раньше не погружался в быт команд нижней восьмерки.

Это не снобизм, просто работал в клубах другого масштаба. А тут совсем небольшой офис с хорошими специалистами, поймите меня правильно, замечательными, преданными своему делу людьми, которых, к сожалению, было мало.

Спрашиваешь про что-то – отсутствует. Коммерческого отдела нет. Маркетинга нет. Бренда нет. Розницы и мерчандайзинга, работы со спонсорами, экономического и финансового отдела, финансового директора – нет, часть функций выполняет бухгалтерия.

Атрибутика в шкафчике на входе в офис, кому надо, просит администраторов, они ключиком открывают, выдают футболку или кепочку. Такой вот мерчандайзинг.

Слегка содрогаешься. Хотя так тоже можно жить. Но не хочется. Средняя посещаемость «Торпедо» в Первой лиге была 650 человек. Средняя, повторюсь. Это даже не уровень Первой лиги, это еще хуже. Но работать можно.

За пять лет вполне реально прийти к средним 15 тысячам на игре. Да, это громадная работа, инвестиции. И абсолютно новая аудитория, которая, важно понимать, будет иметь отличные от существующих ценности, интересы и привычки.

Геркус покинул «Торпедо» 1 марта.

Он работал в клубе с августа 2022 года.

Столичная команда идет на последнем месте в РПЛ после 18 туров.

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