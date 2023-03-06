Геркус: «Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей. Это фатальное решение для «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал несостоявшийся переход в московский клуб форварда Артема Дзюбы.

– По какому сюжету развивалась торпедовская история с Дзюбой?

– В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше.

Я в Дзюбу верил. Остальные – не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они.

А если не доверять... В общем, я свою точку зрения озвучил: «Дзюба – наш выход». Ответом были тяжелые раздумья и слова: «Дзюба – не наш выход». Это произошло еще в начале января.

– Слова произнес не Талалаев?

– Он занял, скорее, нейтральную позицию. Не против и не сильно за – с учетом продолжения поисков.

Мне казалось, что поиски поисками, но Дзюба оптимальный вариант в плане как выгод, так и рисков, поэтому надо брать.

Адаптируется ли в России условный француз из «Ботева», проводящий там первый сезон и забивший в 18 матчах 10 голов, неизвестно.

Истинное соотношение сил между чемпионатами Болгарии и России тоже в тумане. Про Дзюбу же точно известно: до конца сезона забьет не меньше трех-четырех.

При умном подыгрыше – больше. «Дзюба не забьет» – такой опции нет, это нереально.

Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Впервые такое было в «Локомотиве», где совет директоров по каким-то мутным причинам заблокировал его трансфер.

Теперь это случилось в «Торпедо». Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго.

– Чем мотивировали отказ наверху?

– Первая причина – возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном. У Дзюбы 1,1 миллиона подписчиков в известной сети, больше, чем у любого клуба РПЛ.

К нему за автографом по 200 человек выстраивается. Дзюба в «Торпедо» – это кассовые сборы и всеобщее внимание.

Второй повод – опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал.

Третья причина – атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша.

– Почему Талалаев занял в разговоре с Дзюбой неопределенную позицию?

– Думаю, ждал решения, без которого не мог сказать «да».

– В интервью Нобелю Арустамяну нападающий свел проблему к гонору и амбициям.

– Это личное мнение Артема. Его право.

– С какими чувствами наблюдали игру Дзюбы в Ростове?

– Видите, частично мой прогноз начинает сбываться. Три мяча Артем уже забил, хотя столько в одной игре – немного неожиданно.

Поздравляю его, футбол расставляет все по местам. Напомню, что и в дебютном выступлении за «Локомотив» он был близок к голу и признан игроком матча.

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