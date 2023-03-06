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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Геркус: «Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей. Это фатальное решение для «Торпедо»

    Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал несостоявшийся переход в московский клуб форварда Артема Дзюбы.

    – По какому сюжету развивалась торпедовская история с Дзюбой?

    – В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше.

    Я в Дзюбу верил. Остальные – не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они.

    А если не доверять... В общем, я свою точку зрения озвучил: «Дзюба – наш выход». Ответом были тяжелые раздумья и слова: «Дзюба – не наш выход». Это произошло еще в начале января.

    – Слова произнес не Талалаев?

    – Он занял, скорее, нейтральную позицию. Не против и не сильно за – с учетом продолжения поисков.

    Мне казалось, что поиски поисками, но Дзюба оптимальный вариант в плане как выгод, так и рисков, поэтому надо брать.

    Адаптируется ли в России условный француз из «Ботева», проводящий там первый сезон и забивший в 18 матчах 10 голов, неизвестно.

    Истинное соотношение сил между чемпионатами Болгарии и России тоже в тумане. Про Дзюбу же точно известно: до конца сезона забьет не меньше трех-четырех.

    При умном подыгрыше – больше. «Дзюба не забьет» – такой опции нет, это нереально.

    Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Впервые такое было в «Локомотиве», где совет директоров по каким-то мутным причинам заблокировал его трансфер.

    Теперь это случилось в «Торпедо». Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго.

    – Чем мотивировали отказ наверху?

    Первая причина – возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном. У Дзюбы 1,1 миллиона подписчиков в известной сети, больше, чем у любого клуба РПЛ.

    К нему за автографом по 200 человек выстраивается. Дзюба в «Торпедо» – это кассовые сборы и всеобщее внимание.

    Второй повод – опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал.

    Третья причина – атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша.

    – Почему Талалаев занял в разговоре с Дзюбой неопределенную позицию?

    – Думаю, ждал решения, без которого не мог сказать «да».

    – В интервью Нобелю Арустамяну нападающий свел проблему к гонору и амбициям.

    – Это личное мнение Артема. Его право.

    – С какими чувствами наблюдали игру Дзюбы в Ростове?

    – Видите, частично мой прогноз начинает сбываться. Три мяча Артем уже забил, хотя столько в одной игре – немного неожиданно.

    Поздравляю его, футбол расставляет все по местам. Напомню, что и в дебютном выступлении за «Локомотив» он был близок к голу и признан игроком матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2023 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 6 марта, 18:41

      Вот оно всплыло на поверхность !
      Геркусы , Дзюбы , как только забил гол .
      Потом , провал и как крысы , в нору !

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