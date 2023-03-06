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    Мбаппе прокомментировал свой рекорд по голам за «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от пребывания в статусе лучшего бомбардира в истории клуба.

    • 24-летний француз достиг отметки в 201 гол.
    • Он обошел Эдинсона Кавани (200).
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

    «Я играю здесь, чтобы писать историю. Всегда говорил, что хочу сделать это. Но работа еще не окончена.

    Меня интересуют командные достижения, а не только индивидуальные. Спасибо всем одноклубникам, тренерам и болельщикам. Было важно подарить это людям», – сказал Мбаппе.

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    Источник: Goal

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    06.03.2023 12:47
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