Мбаппе прокомментировал свой рекорд по голам за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от пребывания в статусе лучшего бомбардира в истории клуба.
- 24-летний француз достиг отметки в 201 гол.
- Он обошел Эдинсона Кавани (200).
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
«Я играю здесь, чтобы писать историю. Всегда говорил, что хочу сделать это. Но работа еще не окончена.
Меня интересуют командные достижения, а не только индивидуальные. Спасибо всем одноклубникам, тренерам и болельщикам. Было важно подарить это людям», – сказал Мбаппе.
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Источник: Goal