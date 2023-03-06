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    Николсон ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

    • Москвичи в субботу потеряли очки в матче с «Уралом» (2:2).
    • Отставание от «Зенита» выросло до 8 очков.
    • В чемпионате осталось провести 12 туров.

    – Вы потеряли два очка, борьба с «Зенитом» за первое место в РПЛ еще не окончена?

    – Конечно, еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем.

    – На чем больше сконцентрирован «Спартак» сейчас: Кубок России, где вы в полуфинале Пути РПЛ, или на чемпионате?

    – У нас нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от игры к игре.

    Если мы сможем добиться победы в двух турнирах, почему нет. Но только будущее покажет, что случится или нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2023 08:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 14:49

      Рассуждения тут не помогут. Надо бороться за победу в каждом матче.

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 6 марта, 11:15

      Для этого надо что бы зенит проиграл 3игры в 12 матчах и сами выиграть все оставшиеся чтобы вы его обошли но за 18 игр Зенит проиграл всего раз , если брать математически то шансов нуль у всех его обогнать

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 6 марта, 10:24

      поздно пить боржоми(пока только об одном турнире)

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