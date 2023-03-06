Николсон ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

Москвичи в субботу потеряли очки в матче с «Уралом» (2:2).

Отставание от «Зенита» выросло до 8 очков.

В чемпионате осталось провести 12 туров.

– Вы потеряли два очка, борьба с «Зенитом» за первое место в РПЛ еще не окончена?

– Конечно, еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем.

– На чем больше сконцентрирован «Спартак» сейчас: Кубок России, где вы в полуфинале Пути РПЛ, или на чемпионате?

– У нас нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от игры к игре.

Если мы сможем добиться победы в двух турнирах, почему нет. Но только будущее покажет, что случится или нет.

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