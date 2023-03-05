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  • «Я никого не убил, не расчленил, никому не причинил боль». Дзюба – о своем видео с мастурбацией

«Я никого не убил, не расчленил, никому не причинил боль». Дзюба – о своем видео с мастурбацией

5 марта 2023, 16:08
35

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал опубликованное в 2020 году видео, как игрок мастурбирует.

«Я никого не убил, не расчленил. То есть негатива, если кто-то пытался его раздуть, я не понимал. Я никому никакой боли не причинил.

Единственное, неприятно, наверное, было моей семье, родителям, но, опять же, мы это прошли спокойно, родители не отвернулись от своего сына. Я не горжусь этим, но оно случилось», – сказал Дзюба.

  • Сообщалось, что Дзюбу шантажировали публикацией видео, но он не стал платить деньги вымогателям и ролик был обнародован.

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (35)
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R_a_i_n
1678022394
Ну если столько негатива льётся, значит есть за что? Не понимает он бляха...
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эд100
1678022775
умный бы точно комментировать не стал. это лишний раз доказывает, что и слил видос сам зюба. до сих пор органирует с себя идиот
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NewLife
1678023279
«Я никого не убил, не расчленил. То есть негатива, если кто-то пытался его раздуть, я не понимал." Тогда, если до тебя не доходит, выйди в центральный круг перед игрой и начинай дрочить, раздвигать ноги и показывать анус, как на видео. Может по реакции трибун до тебя дойдет, что ты мудак, хотя никого не убил, а только показал свою ориентацию тому, кому предназначалось видео. Да, еще не забудь затянуть "голубую луну".
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jek718875
1678023514
Ты меня унизил, у меня меньше в три раза
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subbotaspartak
1678024463
Он толи наслаждается обсуждением этой зад.отной темы
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alex1951
1678026937
Выступление ДзюДрочкина..После хет-трика..... Он теперича орел...Утер Карпушу...И отныне сам себе адвокат... Теперь можно и про аОна и низм....Твое видео ,похоже ,осознанный шаг ... Возможно твоя девка пообещала - если опубликуешь ,я захлебнусь в твоей спермуське! Но для начала - докажи!))))))))))))))))
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Бригадный
1678027346
Дзюба до сих пор не понял, что ли? Что муссируют эту тему конченые дебилы с моральными ублюдками в паре. Нормальные вменяемые болельщики ценят футбол и положительно оценивают вклад Дзюбы в успехи сборной и клубов - Зенита, Ростова, Томи, Арсенала, а теперь и Локомотива. В принципе, и в Спартаке Дзюба был в тчисле лучших. Во всяком случае, были матчи когда хрюканов соперники размазывали по полю и хрюканы бросали играть и играл только Дзюба. Помнится, кони раздавили хрюканов со счетом 5:1. Догадайтесь - кто забил гол престижа в концовке матча. Сейчас у хрюканов есть только один игрок с бойцовскими качествами такого уровня - некто Промяс.
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шахта Заполярная
1678029664
Ну нравится мастурбируй или булки раздвигай - это твое личное дело. Но уже достал рекламировать свой образ жизни.
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sochi-2013
1678031090
Долбанные журналюги, как вы задолбали муссируя эту тему! Один дебил даже Путину задал вопрос о видео. ОЧЕНЬ надеюсь, что больше о нем (дебиле-журналюге) никогда не услышим. Да и "спортивных" его собратьев надо гнать ссаной тряпкой из профессии!
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Эном айс
1678034377
Какая тема.. А возбудились только Райка, и этот ..счастливый поглотатель эстонского рыбного супа,что для бывших русских подают на Ратушной.Из бочки.. черпаком.(
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