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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Я никого не убил, не расчленил, никому не причинил боль». Дзюба – о своем видео с мастурбацией

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал опубликованное в 2020 году видео, как игрок мастурбирует.

    «Я никого не убил, не расчленил. То есть негатива, если кто-то пытался его раздуть, я не понимал. Я никому никакой боли не причинил.

    Единственное, неприятно, наверное, было моей семье, родителям, но, опять же, мы это прошли спокойно, родители не отвернулись от своего сына. Я не горжусь этим, но оно случилось», – сказал Дзюба.

    • Сообщалось, что Дзюбу шантажировали публикацией видео, но он не стал платить деньги вымогателям и ролик был обнародован.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    05.03.2023 16:08
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +26

      газмяс пол-зав 5 марта, 20:03

      Стулом по голове не бил ни кого

      0
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      Рейтинг: +267

      KLINSI 5 марта, 19:56

      Он тупой или только прикидывается тупым а на самом деле ещё тупее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3218

      Эном айс 5 марта, 19:39

      Какая тема..
      А возбудились только Райка, и этот ..счастливый поглотатель эстонского рыбного супа,что для бывших русских подают на Ратушной.Из бочки..
      черпаком.(

      3
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 5 марта, 18:44

      Долбанные журналюги, как вы задолбали муссируя эту тему!
      Один дебил даже Путину задал вопрос о видео.
      ОЧЕНЬ надеюсь, что больше о нем (дебиле-журналюге) никогда не услышим.
      Да и "спортивных" его собратьев надо гнать ссаной тряпкой из профессии!

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      Рейтинг: +511

      эд100 > sochi-2013 6 марта, 04:27

      сам то понял, что вырыгнул? это их работа..., а зюба был бы умным никогда бы не говорил на эту тему, если только сам не заказал это интервью. подумай...

      0
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > эд100 6 марта, 06:59

      Ты Дурак?

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 5 марта, 18:21

      Ну нравится мастурбируй или булки раздвигай - это твое личное дело. Но уже достал рекламировать свой образ жизни.

      2
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 5 марта, 17:42

      Дзюба до сих пор не понял, что ли? Что муссируют эту тему конченые дебилы с моральными ублюдками в паре. Нормальные вменяемые болельщики ценят футбол и положительно оценивают вклад Дзюбы в успехи сборной и клубов - Зенита, Ростова, Томи, Арсенала, а теперь и Локомотива. В принципе, и в Спартаке Дзюба был в тчисле лучших. Во всяком случае, были матчи когда хрюканов соперники размазывали по полю и хрюканы бросали играть и играл только Дзюба. Помнится, кони раздавили хрюканов со счетом 5:1. Догадайтесь - кто забил гол престижа в концовке матча. Сейчас у хрюканов есть только один игрок с бойцовскими качествами такого уровня - некто Промяс.

      4
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Бригадный 5 марта, 17:44

      Бригадный звездабол мультиаккаунтного полка немытых прибыл по назначению. Добро пожаловать)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > Бригадный 5 марта, 17:52

      Товарищ,Бригадный женераль...
      Дзю сам завел сию тему....
      И вообще ...я считаю ,что для подобных тем существует ,,Спид-Инфо,, ...а не бомба...

      4
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 > R_a_i_n 5 марта, 18:40

      Еше один дебил появился...

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > alex1951 5 марта, 19:03

      Бомба уже почти Спид-Инфо

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      Рейтинг: +511

      эд100 > Бригадный 6 марта, 04:35

      ты реально такой наивный? в первую очередь это зюбе и надо, что бы обсуждали..., ну вот такое оно загадочное дерьмо, и футбол тут не причём!

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 5 марта, 17:35

      Выступление ДзюДрочкина..После хет-трика.....
      Он теперича орел...Утер Карпушу...И отныне сам себе адвокат...
      Теперь можно и про аОна и низм....Твое видео ,похоже ,осознанный шаг ...
      Возможно твоя девка пообещала - если опубликуешь ,я захлебнусь в твоей спермуське!
      Но для начала - докажи!))))))))))))))))

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > alex1951 5 марта, 17:46

      Я вот думаю, а может это Азмунка отомстил ему?

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > alex1951 5 марта, 18:47

      Сколько раз смотрел видео?

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > sochi-2013 5 марта, 19:06

      В чем мораль?

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > alex1951 5 марта, 19:11

      Видать ,твое "настольное видео".
      И кто из вас извращенец? (вопрос риторический)

      2
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > sochi-2013 5 марта, 19:16

      Смотрю только Путина,этт тоже самое....

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 5 марта, 16:54

      Он толи наслаждается обсуждением этой зад.отной темы

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 6 марта, 06:10

      Кайфую, и мне давно вы все по Фую

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 6 марта, 19:11

      Феншую

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 16:53

      Ну да, трудное время в помойке, там многие этим занимаются, просто не показали как ты

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 5 марта, 16:52

      Удава душил ))) Чисто формально он прав. Есть куда более тяжелые грехи.

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