«Я никого не убил, не расчленил, никому не причинил боль». Дзюба – о своем видео с мастурбацией

Стулом по голове не бил ни кого
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал опубликованное в 2020 году видео, как игрок мастурбирует.
«Я никого не убил, не расчленил. То есть негатива, если кто-то пытался его раздуть, я не понимал. Я никому никакой боли не причинил.
Единственное, неприятно, наверное, было моей семье, родителям, но, опять же, мы это прошли спокойно, родители не отвернулись от своего сына. Я не горжусь этим, но оно случилось», – сказал Дзюба.
- Сообщалось, что Дзюбу шантажировали публикацией видео, но он не стал платить деньги вымогателям и ролик был обнародован.
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