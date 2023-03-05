Кузьмин отказался возглавлять женскую команду «Рубина»

Тренер Олег Кузьмин продолжает входить в штат «Рубина». Ему предложили тренировать женскую команду.

«После ухода Леонида Слуцкого и назначения Юрия Уткульбаева Кузьмин не вошел в новый тренерский штаб. Его не взяли на зимние сборы, несмотря на действующий контракт – соглашение тренера с клубом рассчитано ещe на полтора года.

Новое руководство «Рубина», судя по всему, не хочет платить Кузьмину неустойку, поэтому рассчитывало привлечь бывшего помощника Слуцкого к другой работе в клубе.

Кузьмин, который с 2019 года работает с главной командой и недавно получил лицензию Pro УЕФА, этот вариант оказался неинтересен», – написал источник.

ЖФК «Рубин» выступает в российской Суперлиге.

Кузьмин играл за «Рубин» в 2010-2018 годах.

Уроженец Москвы выигрывал золото чемпионата России со «Спартаком» в 2000 году.

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