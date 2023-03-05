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    Мележиков назвал одну из задач «Спартака» на остаток сезона

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб справился с проведением матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2), где требовался Fan ID.

    «Я удовлетворен тем, как мы провели подготовительную работу по внедрению на наш стадион систему Fan ID – в срок и в соответствии с требованиями государства. Сбоев в работе системы не было сегодня, встречался с представителями правоохранительной системы, оценка за матч у нас положительная.

    По посещаемости мы прогнозировали снижение, наша основная задача – ее повысить: внедрение программы лояльности, в том числе инициированной РПЛ, развиваем матчдэй, плюс розыгрыши призов. В комплексе это должно принести результат. Кроме того, с рестартом чемпионата, возможно, пересмотрим цену абонемента и билетов на матч», – сказал Мележиков.

    • На матче было менее 5 тысяч зрителей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 10:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 5 марта, 11:54

      а какова задача теперь борьба за второе место

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 5 марта, 11:39

      Вот он, закон вынуждающий увеличивать расходы клубов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 10:57

      Задача «Спартака» на остаток сезона - сохранить место в пятерке!

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. > paracetamol 5 марта, 11:38

      Руководство клуба тебе сказала про эту задачу?

      0
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