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    Какой вы футболист?

    Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в 18-м туре РПЛ против «Ростова» (3:1).

    «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам, всем, кто его клевал последнее время. Не тренировался три месяца, из Турции приехал, вышел и три забил. У нас кричали: «Дзюба никому не нужен!» Это же смешно», – сказал Мостовой.

    • Это был дебют Дзюбы за «Локо» в РПЛ.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.03.2023 22:57
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