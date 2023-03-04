Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в 18-м туре РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Дзюба лишний раз показал всем хейтерам, всем, кто его клевал последнее время. Не тренировался три месяца, из Турции приехал, вышел и три забил. У нас кричали: «Дзюба никому не нужен!» Это же смешно», – сказал Мостовой.

Это был дебют Дзюбы за «Локо» в РПЛ.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

Игрок – воспитанник «Спартака».

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