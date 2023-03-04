«Локомотив» в 18-м туре РПЛ победил в гостях «Ростов». Хет-трик в дебютном матче за команду в чемпионате России оформил форвард Артем Дзюба.

Дзюбу заменили на 75-й минуте.

«Локомотив» поднялся на 13-е место. «Ростов» занимает третью строчку.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 33; 0:2 – Дзюба, 58; 0:3 – Дзюба, 64; 1:3 – Комличенко, 87.

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