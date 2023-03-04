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    РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)

    «Локомотив» в 18-м туре РПЛ победил в гостях «Ростов». Хет-трик в дебютном матче за команду в чемпионате России оформил форвард Артем Дзюба.

    Дзюбу заменили на 75-й минуте.

    «Локомотив» поднялся на 13-е место. «Ростов» занимает третью строчку.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 33; 0:2 – Дзюба, 58; 0:3 – Дзюба, 64; 1:3 – Комличенко, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 21:16
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 5 марта, 10:24

      Рукаку весь матч пешком проходил, в трёх моментах удачно подставил ногу, оказавшись в нужном месте, а его уже "героем" нарекли, теперь до конца чемпионата будет голевая засуха) нынешний Ростов не показатель, денег на селекцию не было зимой

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 09:43

      Локомотив с победой! Еще в кубковом матче со Спартаком команда показала неплохой футбол. Команда выздоравливает. Своей заряженностью особенно понравился Тикнизян. Нельзя не отметить и Дзюбу.
      Ростов не заслужил такого поражения но в обороне команда наделала ошибок.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 5 марта, 11:16

      Дзюба ЗАПУГАЛ всю оборону Ростова, потому она и ошибалась! У всего ведь есть причины. Ну и тренеришка в Ростове слабый...)

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Cleaner 5 марта, 11:28

      У Дзюбы нет скорости но с мячом он не разучился обращаться. В одиночку он не сможет решить эпизод но в условиях концентрации игроков в штрафной он полезен.
      Ну а Карпина еще рано списывать, если его команда отстает всего на два очка от второго места в чемпионате.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 5 марта, 11:37

      Вы считаете ДОСТИЖЕНИЕМ то, что карпинская команда ОТСТАЕТ "всего на два очка" от второго места? Валера НИКОГДА и НИЧЕГО не выигрывал. Тренер, не дающий командам скатиться в пердив, но не тренер чемпионов.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Cleaner 5 марта, 12:00

      Конечно Ростову трудно стать чемпионом, исходя из финансовых возможностей клуба. Но его заслуга в том что из посредственных игроков Карпин создал крепкую команду с которой приходится считаться всем.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 5 марта, 12:07

      Не согласен. Вчерашний матч Спартака и Урала показал, что в Росси примерно 10 команд одного уровня. В числе этих команд и Ростов. Ничем не лучше и не хуже других. В этих условиях велика роль тренера. Напомню Вам про Рубин и Бердыева. Напомню про Локомотив и Семина. Да тот же Каррера, что бы там ни говорили, привел Спартак к чемпионству...

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      Рейтинг: +90

      Бригадный 5 марта, 07:49

      И что теперь себе думают дураки в тренерском штабе унылого Торпедо? Думают, дурак талалайка хет-трики будет клепати? Ну-ну. С такими дебилами Торпеде путь известный. ИП это даже не ФНЛ. Гораздо ниже. Довели великий клуб прощелыги и дегенераты.

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      Рейтинг: +1440

      balam 4 марта, 22:38

      Ааааа! Ты сделал это! Артема можно или ,или. с возвращением.фигею

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      Рейтинг: +463

      Ill Ich 4 марта, 22:13

      Дзюба, вероятно, очень сильно хотел доказать, что его рано отправлять на пенсию. Сегодня у него это получилось, на благо его новой команды. "Ростов" рестартовал явно неудачно, Карпину нужно как-то это разруливать.

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      Рейтинг: +2064

      nominum 4 марта, 21:58

      Вот что делает Онопко в тренерском штабе Ростова? Защитников учит? Или просто з /п получает как дружбан Карпина? Может, погнать взашей половину тренерского штаба и администрации, тогда Валера и про бюджет не будет сокрушаться? Нах такую защиту!

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      Рейтинг: +467

      ростов 100/100 4 марта, 21:44

      Ростов всегда после зимних сборов играет плохо. Поэтому пусть лучше дома проводят зимние сборы, не хрен деньги тратить на отдых. Игра отвратительная, поле говно, народу нет, Валера не бритый, защита плохая. Противнику дают провести атаку от своих ворот до наших за 5 секунд, защита просто бежит рядом и смотрит на мяч.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > ростов 100/100 4 марта, 22:14

      Я тут подумал, что Ростов проиграл потому, что Дзюба хорош, а оказывается Ростов проиграл потому, что Валера небритый! Ржу ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +944

      Спартач80 > Cleaner 4 марта, 23:26

      Ты реально думаешь,что твоё ублюдочное мнение,кого-то интересует?...

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Спартач80 5 марта, 11:18

      Спартач восьмидесятый, не пиарьтесь на моем имени, напишите что ни будь собственно о футболе...

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      Рейтинг: +944

      Спартач80 > Cleaner 5 марта, 11:43

      Ахахахаха,ты реально думаешь,что клитора тут уважают?=))))))))))))))Ты дешёвка и подлиза,тебя тут презирают=))))))))))))))

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      Рейтинг: +11239

      knikos 4 марта, 21:43

      Мне плевать , что делает Дзюба за пределами поля , а на поле он - футбольный монстр ! Браво , Артём ! Уверен , что Локо уйдёт с несоответствующего ему места в таблице и поднимется до 6-ки !

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > knikos 4 марта, 22:17

      Монстр местный .В Турции к сожелению климат не подошёл.

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      Рейтинг: +1440

      balam > knikos 4 марта, 22:40

      Согласен.рад ,что с нами

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      Рейтинг: +90

      Бригадный > minaev23 5 марта, 07:51

      Я уже про Туретчину докладывал. Там климат специфический. Моральный. Ни один нормальный игрок не выдерживает. Дзюба тоже не выдержал. Мне, кстати, тоже климат на Туретчине не понравился. Опять же, моральный.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 21:41

      Валера, есть что сказать о Дзюбе???...)))

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Cleaner 4 марта, 22:11

      Дзюба хорош дома. Вне дома - сами видели. Зачем отдал Зенит такого напа - непонятно? Конфликт интересов. А Валера и Дзюба это из прошлого ... Кто кому,зачем, почему. Семак это видел?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 21:39

      Теперь всем видно, какой тренер Карпин и какой форвард Дзюба!!!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Cleaner 4 марта, 22:16

      Артём думаю займёт скоро тренерскую должность сборной России? А почему бы и нет . Молодой.Перспективный. Амбициозный.Работал в структуре Зенита ( не мало важный фактор) .С большими сборными нам играть не скоро..... Отличный вариант!!!!!

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