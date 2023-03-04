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  • РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)

РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)

4 марта 2023, 21:16
27

«Локомотив» в 18-м туре РПЛ победил в гостях «Ростов». Хет-трик в дебютном матче за команду в чемпионате России оформил форвард Артем Дзюба.

Дзюбу заменили на 75-й минуте.

«Локомотив» поднялся на 13-е место. «Ростов» занимает третью строчку.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 33; 0:2 – Дзюба, 58; 0:3 – Дзюба, 64; 1:3 – Комличенко, 87.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (27)
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Таврида
1677954471
Хорошо Локо зимой прибарахлился.
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ilichkadr
1677954498
Локомотив с заслуженной победой, играли хорошо. Ростов сегодня был никакущий. Пора Валере побриться. Прогресса в игре нет, всё шаблонно и предсказуемо.
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житель СПб
1677954607
Браво, Артем!! Порадуемся за Локо - ему надо выбираться из подвала...
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фанат джигурды
1677954633
Дзюба заслужил много похвалы. Надеюсь, что он забил не все свои голы в этом чемпионате. Лантратов- молодец. Оборона опять сыграла не очень... В начале 2-го тайма Байрамян просто два раза деклассировал защиту. Оборона Ростова во 2-м голе сыграла не менее бездарно- пятеро не смогли у двоих отобрать мяч и устроили подобие цирка. Работы после бездарной немчуры ещё непочатый край.
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GoLenaStop
1677954727
А, Ростсельмаш, молодцы. Спасибо! Оставили Песьякова наедине с извращенцем... Выпускайте уже Карпина на поле. Позорище, испортили вечер. Исправляйтесь! С уважением!
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Красногорск_Фан
1677954873
Сегодня праздник какой то. Дзюба молодец! Жемалетдинов вышел после травмы. Локомотив взял очки. Праздник смазало то, что Ростов играл отвратительно (кроме Байрамяна). С победой!
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knikos
1677955434
Мне плевать , что делает Дзюба за пределами поля , а на поле он - футбольный монстр ! Браво , Артём ! Уверен , что Локо уйдёт с несоответствующего ему места в таблице и поднимется до 6-ки !
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Ill Ich
1677957211
Дзюба, вероятно, очень сильно хотел доказать, что его рано отправлять на пенсию. Сегодня у него это получилось, на благо его новой команды. "Ростов" рестартовал явно неудачно, Карпину нужно как-то это разруливать.
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zigbert
1677998584
Локомотив с победой! Еще в кубковом матче со Спартаком команда показала неплохой футбол. Команда выздоравливает. Своей заряженностью особенно понравился Тикнизян. Нельзя не отметить и Дзюбу. Ростов не заслужил такого поражения но в обороне команда наделала ошибок.
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ScarlettOgusania
1678001072
Рукаку весь матч пешком проходил, в трёх моментах удачно подставил ногу, оказавшись в нужном месте, а его уже "героем" нарекли, теперь до конца чемпионата будет голевая засуха) нынешний Ростов не показатель, денег на селекцию не было зимой
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