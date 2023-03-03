В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин обнародовал задачу на сезон Кубка России, которая стоит перед командой.

— Какая задача у «Динамо» в Кубке?

— У команды стоит задача добраться до финала Кубка. Коллектив об этом знает.

В ближайшем раунде Пути регионов «Динамо» сыграет с «Зенитом».

В прошлом сезоне Кубка «Динамо» дошло до финала, где проиграло «Спартаку».

В этом году «Динамо» исполняется 100 лет.

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