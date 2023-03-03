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    В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин обнародовал задачу на сезон Кубка России, которая стоит перед командой.

    — Какая задача у «Динамо» в Кубке?

    — У команды стоит задача добраться до финала Кубка. Коллектив об этом знает.

    • В ближайшем раунде Пути регионов «Динамо» сыграет с «Зенитом».
    • В прошлом сезоне Кубка «Динамо» дошло до финала, где проиграло «Спартаку».
    • В этом году «Динамо» исполняется 100 лет.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    03.03.2023 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 09:52

      После жеребьёвки скорректировали ?

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