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Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек в футболе»

3 марта 2023, 18:28
9

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере «Рубина» и ЦСКА Леониде Слуцком.

«Я по поводу Слуцкого уже много чего говорил и больше не хочу. Нам, людям, которые всю жизнь отдали футболу, будет рассказывать человек, который не знает, как мяч пожонглировать. Мне уже неинтересно становится.

Мне вообще все равно, как он меня называет. Слуцкий для меня никто. О чем тут говорить? Он сам больше похож на фрика, вы посмотрите на него.

Слуцкий – посторонний человек в футболе, который благодаря кому-то сделал что-то. Смешно даже. Его надо меньше слушать», – заявил Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (9)
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ivany4
1677859172
Похоже ребята уже бредить начали.)))
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ArReal
1677859779
Слуцкий хоть в футболе, а не на матч -тв , который уже окончательно днище пробил
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эд100
1677863294
два сапога из одной бракованной партии гнилых языков продолжают сраться... просто хохма
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Fialet
1677866005
Ай малатца.
Ответить
vavilon69
1677866802
МОСТ ! Не позорься
Ответить
CSKA471
1677873304
Мда, Саша не так молод как кажется видимо, или маразм это не возрастная группа болезней
Ответить
paracetamol
1677884833
Это точно. Нет клуба, который он не угробил!
Ответить
RdAMR10
1677885122
Врача! Деду опять плохо…
Ответить
SLADE2019
1677911671
Снова Александра гнобят. И опять впустую. Чего он в принципе неправильного сказал. На сегодняшний день, во всяком случае. Ну хоть головой кто то будет биться об стенку, а Слуцкий после ЦСКА (где все до него было создано, налажено и работало) никак не может свою состоятельность доказать.
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