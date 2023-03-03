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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек в футболе»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере «Рубина» и ЦСКА Леониде Слуцком.

    «Я по поводу Слуцкого уже много чего говорил и больше не хочу. Нам, людям, которые всю жизнь отдали футболу, будет рассказывать человек, который не знает, как мяч пожонглировать. Мне уже неинтересно становится.

    Мне вообще все равно, как он меня называет. Слуцкий для меня никто. О чем тут говорить? Он сам больше похож на фрика, вы посмотрите на него.

    Слуцкий – посторонний человек в футболе, который благодаря кому-то сделал что-то. Смешно даже. Его надо меньше слушать», – заявил Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    03.03.2023 18:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 4 марта, 09:34

      Снова Александра гнобят. И опять впустую. Чего он в принципе неправильного сказал. На сегодняшний день, во всяком случае. Ну хоть головой кто то будет биться об стенку, а Слуцкий после ЦСКА (где все до него было создано, налажено и работало) никак не может свою состоятельность доказать.

      0
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      Рейтинг: +229

      RdAMR10 4 марта, 02:12

      Врача! Деду опять плохо…

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 02:07

      Это точно. Нет клуба, который он не угробил!

      0
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 3 марта, 22:55

      Мда, Саша не так молод как кажется видимо, или маразм это не возрастная группа болезней

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 21:58

      Момтовой, хватит изрыгать гадости.(((

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      Рейтинг: +359

      vavilon69 3 марта, 21:06

      МОСТ ! Не позорься

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 3 марта, 20:53

      Ай малатца.

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      Рейтинг: +511

      эд100 3 марта, 20:08

      два сапога из одной бракованной партии гнилых языков продолжают сраться... просто хохма

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 19:09

      Слуцкий хоть в футболе, а не на матч -тв , который уже окончательно днище пробил

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 3 марта, 18:59

      Похоже ребята уже бредить начали.)))

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