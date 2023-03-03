Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек в футболе»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере «Рубина» и ЦСКА Леониде Слуцком.

«Я по поводу Слуцкого уже много чего говорил и больше не хочу. Нам, людям, которые всю жизнь отдали футболу, будет рассказывать человек, который не знает, как мяч пожонглировать. Мне уже неинтересно становится.

Мне вообще все равно, как он меня называет. Слуцкий для меня никто. О чем тут говорить? Он сам больше похож на фрика, вы посмотрите на него.

Слуцкий – посторонний человек в футболе, который благодаря кому-то сделал что-то. Смешно даже. Его надо меньше слушать», – заявил Мостовой.

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