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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тебас рассказал, при каком условии «Барселона» сможет покупать новых футболистов

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал условие для выхода «Барселоны» на трансферный рынок летом 2023 года.

    «Сейчас в бюджете «Барсы» нет денег, которые можно потратить в следующее трансферное окно.

    Они совершали сомнительные действия, которые повлияли на Ла Лигу. Мы ответили им соответствующим образом и лишили клуб возможности подписывать новичков.

    У нас строгий экономический контроль. В конце каждого трансферного окна мы сообщаем всем клубам Ла Лиги, сколько они могут потратить.

    «Барселоне» нужно снизить расходы на зарплаты и трансферы с 650 до 450 миллионов евро. Сейчас их бюджет – минус 200 миллионов.

    Они должны продавать футболистов, после чего им снова разрешат кого-то купить», – сказал Тебас.

    • «Барселона» – лидер Примеры.
    • Прошлым летом каталонцы потратили на усиление состава 158 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    03.03.2023 16:00
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