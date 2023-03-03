Тебас рассказал, при каком условии «Барселона» сможет покупать новых футболистов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал условие для выхода «Барселоны» на трансферный рынок летом 2023 года.

«Сейчас в бюджете «Барсы» нет денег, которые можно потратить в следующее трансферное окно.

Они совершали сомнительные действия, которые повлияли на Ла Лигу. Мы ответили им соответствующим образом и лишили клуб возможности подписывать новичков.

У нас строгий экономический контроль. В конце каждого трансферного окна мы сообщаем всем клубам Ла Лиги, сколько они могут потратить.

«Барселоне» нужно снизить расходы на зарплаты и трансферы с 650 до 450 миллионов евро. Сейчас их бюджет – минус 200 миллионов.

Они должны продавать футболистов, после чего им снова разрешат кого-то купить», – сказал Тебас.

«Барселона» – лидер Примеры.

Прошлым летом каталонцы потратили на усиление состава 158 миллионов евро.

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