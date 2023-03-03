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    Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что нападающий Неймар пропустит ближайшие матчи. В том числе бразилец не сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов.

    «В матчах против «Нанта» и «Баварии» Неймара не будет. Это очень серьезная потеря для нас.

    Без него мы изменим схему и используем дополнительного полузащитника», – сказал Гальтье.

    • Неймар не выходит на поле с 19 февраля.
    • У него растяжение связок правого голеностопа.
    • В этом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • «Бавария» примет «ПСЖ» в среду, 8 марта. В 1-й встрече немцы добыли гостевую победу 1:0.

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    Источник: RMC Sport

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    03.03.2023 15:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +229

      RdAMR10 4 марта, 02:02

      Каждый год в одно и то же время у него травмы (ахахах)
      Кто не знает, за сорок дней до пасхи в Бразилии проводится карнавал, в этом году, о ужас, совпадение, с 19-ого февраля примерно по 25-26 февраля, + после карнавала он проводит время с семьей включительно по день рождения своей сестры, которое у неё 11 марта, ± всегда в это время он месяц «лечится», «выздоравливает»…

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 17:13

      Неймару наплевать на игру, он думает о тройничке с сёстрами-близняшками

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      Рейтинг: +764

      Болотоход 3 марта, 16:22

      Потеря? аххахаха

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