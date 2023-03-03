Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что нападающий Неймар пропустит ближайшие матчи. В том числе бразилец не сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«В матчах против «Нанта» и «Баварии» Неймара не будет. Это очень серьезная потеря для нас.

Без него мы изменим схему и используем дополнительного полузащитника», – сказал Гальтье.

Неймар не выходит на поле с 19 февраля.

У него растяжение связок правого голеностопа.

В этом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

«Бавария» примет «ПСЖ» в среду, 8 марта. В 1-й встрече немцы добыли гостевую победу 1:0.

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