На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами

На всех играх 20-го тура РПЛ на бортах будут размещать цитаты комментатора Юрия Розанова. На этой неделе годовщина его смерти – два года.

«… Вот форвард, вот это настоящий форвард!

… Щас пойдут голы, они по четным забивают.

… Думаю, надо бить и забивать!

Читаешь, и мурашки бегут по спине. Его цитаты. Его голос. Его футбольный язык, понятный и заядлому фанату, и тому, кто включал матчи два раза в год. Так тонко, с душой и искринкой юмора чувствовал игру только Розанов.

Юрия Альбертовича нет с нами два года, но его культовые цитаты живут: в эфирах других комментаторов, у тебя на кухне, когда смотришь с батей футбол, во дворе, когда играешь с друзьями. А значит и Дядечка жив, в нашей памяти, всегда где-то рядом.

В память о Розанове на всех матчах 18-го тура РПЛ на бортах появятся цитаты Юрия Альбертовича. Самые любимые, народные. Они и есть футбол», – написал «Матч ТВ».

У Розанова был рак. На постоянной основе он перестал комментировать в 2019 году.

В 2011 году Розанов был награжден премией ТЭФИ (совместно с Сергеем Крабу) за работу на финале молодежного чемпионата мира по хоккею Россия – Канада (5:3).

Комментатор начал работать в 1996 году.

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