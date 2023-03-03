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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами

    На всех играх 20-го тура РПЛ на бортах будут размещать цитаты комментатора Юрия Розанова. На этой неделе годовщина его смерти – два года.

    «… Вот форвард, вот это настоящий форвард!

    … Щас пойдут голы, они по четным забивают.

    … Думаю, надо бить и забивать!

    Читаешь, и мурашки бегут по спине. Его цитаты. Его голос. Его футбольный язык, понятный и заядлому фанату, и тому, кто включал матчи два раза в год. Так тонко, с душой и искринкой юмора чувствовал игру только Розанов.

    Юрия Альбертовича нет с нами два года, но его культовые цитаты живут: в эфирах других комментаторов, у тебя на кухне, когда смотришь с батей футбол, во дворе, когда играешь с друзьями. А значит и Дядечка жив, в нашей памяти, всегда где-то рядом.

    В память о Розанове на всех матчах 18-го тура РПЛ на бортах появятся цитаты Юрия Альбертовича. Самые любимые, народные. Они и есть футбол», – написал «Матч ТВ».

    • У Розанова был рак. На постоянной основе он перестал комментировать в 2019 году.
    • В 2011 году Розанов был награжден премией ТЭФИ (совместно с Сергеем Крабу) за работу на финале молодежного чемпионата мира по хоккею Россия – Канада (5:3).
    • Комментатор начал работать в 1996 году.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    03.03.2023 09:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:51

      Ничего против Розанова не имею , вопрос к матч-тв, а почему Маслаченко так не поминаете ?

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