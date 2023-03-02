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Прогноз на матч «Реал» – «Барселона» от Василия Уткина

2 марта 2023, 16:04
2

2 марта «Реал» и «Барселона» встретятся в первом матче полуфинала Кубка Испании. Прогноз на этот матч сделал амбассадор «Фонбет» комментатор Василий Уткин.

«Матч, безусловно, для прогнозирования сложный, потому что силы команд в целом, как мне представляется, равны. Но при этом в каждом матче можно предположить разгром одной из команд.

Поэтому я бы оттолкнулся от того, что «Реал» сейчас более-менее свою игру нашел. А «Барселона, в свою очередь, во-первых прервала свою беспроигрышную серию, уступив не самому сильному сопернику – «Альмерии». Кроме того, «Барселона» вылетела из Лиги Европы, хотя матч был равным, но, правда, от «Манчестер Юнайтед». Поэтому, я полагаю, что этот матч обе команды начнут осторожно и будут опасаться друг друга и не выкладывать козыри. Тем более, что это первая игра из двух. Поэтому я бы сделал ставку на то, что в первом тайме будет ничья. Если вы любите риск, то поставьте, что будет нулевая ничья.

А еще можно сделать на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом».

Ставка на ничью в первом тайме.

«Реал» – «Барселона», кто пройдет в финал Кубка Испании?

Источник: Бомбардир
Испания
Комментарии (2)
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Napaleon Banapart
1677763179
У меня есть альтернативный вариант. Найти прогноз на этот матч от Черданцева и сделать наоборот.. Схема рабочая.
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zigbert
1677765449
У Реала все таки есть преимущество своего поля. Но сценарий матча может быть очень неожиданным.
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