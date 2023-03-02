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    Какой вы футболист?

    Прохин рассказал, что лучше – чемпионство с «Зенитом» или второе место с «Сочи»

    Защитник «Ростова» Данила Прохин сравнил эмоции после победы в РПЛ с «Зенитом» и второго места в чемпионате с «Сочи».

    — В сезоне 2019-20 ты провел за «Зенит» три матча. Этого хватило для того, чтобы получить медаль чемпиона России.

    — Я был рад, но не относил себя к этой победе на сто процентов. Да, я прошел сборы, был все время с командой, тренировался, но чемпионат ведь выиграли не за счет меня.

    Я сыграл три игры уже после того, как мы стали чемпионами. Так что с кубком я не носился и не целовал его. А медаль дома висит. Горжусь, что она у меня есть.

    — Она придает статусности твоей карьере?

    — Для меня приятнее второе место с «Сочи», чем чемпионство с «Зенитом». В него я внес больший вклад, чем в золото «Зенита». То был вообще лучший сезон в моей карьере. Сейчас цель — взять чемпионство уже в качестве основного игрока.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2023 15:16
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