Орлов: «Спартак» поменял свое лицо. Пожелаем ему успеха»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

— Этот «Спартак» может составить реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?

— А зачем сейчас рисовать какие-то схемы и что-то представлять? Давайте посмотрим, как возобновится сезон. Но выглядят они хорошо, мобильные, бегут, очень хорош Игнатов.

Тут надо сказать, что «Спартак» поменял свое лицо. В конце матча с «Локо» вышли два иностранца, а можно уже и без них играть.

— Все это — заслуга Абаскаля?

— Конечно, прежде всего. Главный тренер в команде – это все. Он молодец, он генератор идей. Да и психологическое состояние у ребят, видно, хорошее.

— Вас не удивляет такое быстрое преображение «Спартака»?

— Ну, они же еще с осени начали хорошо играть. Вспомните матч прошлым летом за Суперкубок, а потом какой прогресс начался. Даже игра в Москве против «Зенита» — это уже была совсем другая игра. Так что «Спартак» выглядит хорошо, свежо. Пожелаем ему успеха.

Абаскаль возглавил команду летом.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

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