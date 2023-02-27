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  • Семин рассказал, чем ему понравился Дзюба в дебютной игре за «Локомотив»

Семин рассказал, чем ему понравился Дзюба в дебютной игре за «Локомотив»

27 февраля 2023, 15:33
5

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего Артема Дзюбы за столичный клуб в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

— «Локо» наиграл хотя бы на ничью или победа «Спартака» закономерна?

— Мое мнение: итог всегда закономерен. Счет на табло. Можно хорошо играть, но без голов не бывает побед. Дзюба с его уровнем мастерства обязан был решать тот эпизод, забивать.

— Вы про момент, когда он не попал в пустые ворота?

— Да. А футбол всегда закономерен. Турнирная таблица расставляет всех по местам. Можно здорово выглядеть в финале Кубка. Но если ты его проиграешь, какой смысл об этом тогда говорить?

В целом, считаю, «Локомотиву» рано обольщаться. Впереди очень тяжелые матчи. Задача у команды непростая. У «Локо» практически нет права на ошибку.

— Дзюбу признали лучшим игроком этого дерби. Согласны с таким выбором?

— Я бы назвал лучшим игроком встречи Пруцева, который забил единственный гол.

— Если не брать в расчет неиспользованный момент, как бы оценили игру Дзюбы?

— Ну что значит — «если»? Надо все рассматривать в совокупности. Дзюба мне понравился своим физическим состоянием. Он довольно много пропустил, но выглядел неплохо. Однако, повторюсь, его уровень мастерства обязывает его реализовывать такие моменты.

В игре шансов много не бывает. Если бы он забил и повлиял на итог матча, я бы назвал его лучшим.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1677502381
Дзюба бесполезен тогда, когда на него не играют....сам он бессилен что либо создавать
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Красногорск_Фан
1677504437
Согласен с ЮПС. Кто забил тот лучший. А кто не забил тот дерево и тем более не лучший игрок матча. Не верю в честные результаты этого голосования. Абсурд.
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