В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной покупке «Велеса»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, собирается ли клуб покупать «Велес» из Первой лиги.
«Прочитал на нескольких новостных ресурсах информацию о том, что мы ведем переговоры о приобретении клуба «Велес».
Никаких переговоров мы не ведем. Клуб работает сейчас над решением текущих задач», – сказал Нагорных.
- «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.
- «Велес» тоже занимает в Первой лиге 14-е место.
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Источник: «Спорт-Экспресс»