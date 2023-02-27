В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной покупке «Велеса»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, собирается ли клуб покупать «Велес» из Первой лиги.

«Прочитал на нескольких новостных ресурсах информацию о том, что мы ведем переговоры о приобретении клуба «Велес».

Никаких переговоров мы не ведем. Клуб работает сейчас над решением текущих задач», – сказал Нагорных.

«Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

«Велес» тоже занимает в Первой лиге 14-е место.

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