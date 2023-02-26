Примера. «Барселона» проиграла одному из аутсайдеров лиги

«Барселона» уступила «Альмерии» в гостевом матче 23-го тура Примеры – 0:1. Единственный гол в первом тайме забил 21-летний форвард Эль Билал Туре.
«Барса» занимает первое место в чемпионате, опережая «Реал» на семь очков. «Альмерия» покинула зону вылета.
На этой неделе каталонцы вылетели из Лиги Европы.
Испания. Примера. 23-й тур
Альмерия – Барселона – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Туре, 24.
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Источник: «Бомбардир»