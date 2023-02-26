«Вашингтон» до конца сезона будет играть в шлемах с надписью в память об отце Овечкина

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» до конца сезона будут играть в специальных шлемах. На них будет надпись «Папа Ови» – в память об отце капитана команды Александра Овечкина.

Михаил Овечкин ушел из жизни в феврале.

Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.

Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

Овечкин идет 2-м в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги.

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