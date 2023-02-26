Хет-трик Роналду, в Вендела бросили банан в Ульяновске, Веллитона обвинили в домашнем насилии и другие новости

В «Барселоне» определили три причины раннего вылета команды из еврокубков.

Клаудиньо прокомментировал получение российского паспорта.

Девушка Гринвуда беременна. Она обвиняла футболиста в изнасиловании.

«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-спартаковца Веллитона обвинили в домашнем насилии.

Кубок России. «Зенит» разгромил «Волгу» (3:0), у Кассьерры гол+пас.

В Вендела бросили банан во время матча «Зенита» с «Волгой».

Стало известно, какое наказание ждет «Волгу» за брошенный в Вендела банан.

Зарема предположила, кто бросил банан в Вендела.

Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу в чемпионате.

«Матч ТВ» сообщил причину смерти 19-летнего экс-вратаря «Урала».

«Они любят Россию. Это их желание и решение». Семак прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.