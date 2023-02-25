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Клаудиньо прокомментировал получение российского паспорта

25 февраля 2023, 11:36
5

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями в связи с приемом в гражданство РФ.

«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства!

Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба.

А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив!» – сказал Клаудиньо.

  • Бразилец перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
  • Также российский паспорт получил его соотечественник Малком.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (5)
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Amorphis
1677316918
Очень счастлив платить налоги по ставке 13%))
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NewLife
1677317357
Некоторые во власти считают, что это большая честь для страны, а я считаю, что это большой позор.
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