Клаудиньо прокомментировал получение российского паспорта

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями в связи с приемом в гражданство РФ.

«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства!

Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба.

А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив!» – сказал Клаудиньо.

Бразилец перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

Также российский паспорт получил его соотечественник Малком.

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