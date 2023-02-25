В «Барселоне» определили три причины раннего вылета команды из еврокубков

В «Барселоне» проанализировали еврокубковый сезон-2022/23.

Каталонцы заняли только третье место в группе Лиги чемпионов, а из Лиги Европы вылетели в первом же раунде плей-офф от «Манчестер Юнайтед».

В клубе не считают этот результат провалом. Они убеждены, что команда выступила в еврокубках лучше, чем в предыдущем сезоне.

При этом внутри «Барсы» пришли к выводу, что на их ранний вылет повлияли три фактора:

невезение с жеребьевкой

травмы

судейство в отдельных матчах, например, с «Интером»

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