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  • В «Барселоне» определили три причины раннего вылета команды из еврокубков

В «Барселоне» определили три причины раннего вылета команды из еврокубков

25 февраля 2023, 08:36
4

В «Барселоне» проанализировали еврокубковый сезон-2022/23.

Каталонцы заняли только третье место в группе Лиги чемпионов, а из Лиги Европы вылетели в первом же раунде плей-офф от «Манчестер Юнайтед».

В клубе не считают этот результат провалом. Они убеждены, что команда выступила в еврокубках лучше, чем в предыдущем сезоне.

При этом внутри «Барсы» пришли к выводу, что на их ранний вылет повлияли три фактора:

  • невезение с жеребьевкой
  • травмы
  • судейство в отдельных матчах, например, с «Интером»

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Источник: Sport.es
Лига Европы Лига чемпионов Барселона
Комментарии (4)
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Батал Вселенский
1677307345
Если это официальное сообщение клуба, что тут говорить о словах фанатов и болельщиков!? Ещё скажите, соперники помешали.
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oarstxo
1677308288
Забыли добавить месси с хави и иньестой нету
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zigbert
1677337301
С соперником по плей-офф Барселоне конечно не повезло. Но сказать что Манчестер Юнайтед победил их на одной ноге, будет неправильным.
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