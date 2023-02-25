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  • «Они любят Россию. Это их желание и решение». Семак прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо

«Они любят Россию. Это их желание и решение». Семак прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо

25 февраля 2023, 20:57
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о натурализации своих игроков – Малкома и Клаудиньо. Накануне указом президента Владимира Путина они получили российское гражданство.

— По сегодняшнему матчу кого бы вы хотели натурализовать следующим?

— Натурализовать? Во-первых, вопрос с подвохом — мы никого не хотим натурализовать. Вопрос желания футболистов, которые у нас играют, стать гражданами Российской Федерации. За это им огромное спасибо, потому что они любят нашу страну. Это их желание, их решение. На сегодняшний день для клуба нет никакой выгоды. У нас в тренерском штабе есть Виллиам де Оливейра, который любит нашу страну, и гордится тем, что у него есть паспорт гражданина России. Это, безусловно, здорово. Но мы никого не собираемся натурализовывать.

— Поздравили ли вы как-то Малкома и Клаудиньо? Получили ли они уже российские паспорта?

— Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады — они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили. А что дальше — будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом — мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идет.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • «Зенит» – самый богатый клуб России.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (6)
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Persona_non_Grata
1677350894
"Они любят Россию" - знаем мы их любовь, поматросят и бросят ...
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mutabor0992
1677352847
Что за ДИЧЬ?!?Они любят ДЕНЬГИ!p.s.А богданЫч - физдабол!
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neveldomha
1677353877
Лично уважаю наших новых бразильских россиян. Наверное в других условиях можно было бы усомниться. Но не сейчас...Получить сегодня гражданство России, это все равно, что вызвать огонь на себя. Я уверен ребята любят нашу страну как Сигал, Монсон. ЗА ДОНА ПЭДРО, МУЖИКИ!!!!!
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klimovich
1677354603
Пока что кажется, что они, скорее, любят бабки. Если они тут останутся, когда закончат их получать, тогда убедят в обратном.
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Назарян
1677355126
Больше всего они любят деньги к сожалению а остальное от лукавого
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anatolich72
1677355485
А возраст у них призывной, пусть Родине послужит, а потом уже в зенит мячик гонять.
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