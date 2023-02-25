«Они любят Россию. Это их желание и решение». Семак прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о натурализации своих игроков – Малкома и Клаудиньо. Накануне указом президента Владимира Путина они получили российское гражданство.

— По сегодняшнему матчу кого бы вы хотели натурализовать следующим?

— Натурализовать? Во-первых, вопрос с подвохом — мы никого не хотим натурализовать. Вопрос желания футболистов, которые у нас играют, стать гражданами Российской Федерации. За это им огромное спасибо, потому что они любят нашу страну. Это их желание, их решение. На сегодняшний день для клуба нет никакой выгоды. У нас в тренерском штабе есть Виллиам де Оливейра, который любит нашу страну, и гордится тем, что у него есть паспорт гражданина России. Это, безусловно, здорово. Но мы никого не собираемся натурализовывать.

— Поздравили ли вы как-то Малкома и Клаудиньо? Получили ли они уже российские паспорта?

— Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады — они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили. А что дальше — будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом — мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идет.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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