Девушка Гринвуда беременна. Она обвиняла футболиста в изнасиловании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд в скором времени станет отцом.
Его девушка Харриет Робсон беременна. Пара ожидает рождения ребенка летом.
Ранее Робсон обвиняла Гринвуда в избиении и принуждении к сексу.
21-летний футболист находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.
- Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей «МЮ».
- Клуб проводит внутреннее расследование в отношении игрока.
- При этом форвард продолжает получать зарплату – 75 тысяч фунтов в неделю.
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Источник: The Sun