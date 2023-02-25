Девушка Гринвуда беременна. Она обвиняла футболиста в изнасиловании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд в скором времени станет отцом.

Его девушка Харриет Робсон беременна. Пара ожидает рождения ребенка летом.

Ранее Робсон обвиняла Гринвуда в избиении и принуждении к сексу.

21-летний футболист находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.

Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей «МЮ».

Клуб проводит внутреннее расследование в отношении игрока.

При этом форвард продолжает получать зарплату – 75 тысяч фунтов в неделю.

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