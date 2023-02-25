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  • Девушка Гринвуда беременна. Она обвиняла футболиста в изнасиловании

Девушка Гринвуда беременна. Она обвиняла футболиста в изнасиловании

25 февраля 2023, 12:53
6

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд в скором времени станет отцом.

Его девушка Харриет Робсон беременна. Пара ожидает рождения ребенка летом.

Ранее Робсон обвиняла Гринвуда в избиении и принуждении к сексу.

21-летний футболист находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.

  • Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей «МЮ».
  • Клуб проводит внутреннее расследование в отношении игрока.
  • При этом форвард продолжает получать зарплату – 75 тысяч фунтов в неделю.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон
Комментарии (6)
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Artemka444
1677319361
Не плохо так то!!!
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Ниф-Ниф
1677321460
Ничего не понял.
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Lipatoff
1677323639
Дк она специально наверное написала, чтобы не оставил с прицепом))
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Sedoi_Goblin
1677327311
Радоваться надо такому событию, а они все делят чего-то...
Ответить
Красногорск_Фан
1677332968
Совет да любовь
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