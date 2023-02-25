«Торино» может не отпустить Миранчука в сборную России

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о готовности клуба отпустить полузащитника Алексея Миранчука в сборную России в случае его вызова на мартовские матчи.

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет.

На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», – сказал Ваньяти.

У сборной России на 23 марта запланирован матч с Ираном.

Еще один соперник для товарищеской встречи может определиться позднее.

Миранчук провел за «Торино» 19 игр, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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