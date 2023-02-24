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Клаудиньо не сыграет с «Волгой»

24 февраля 2023, 20:41
9

В Ульяновске устроили пышный прием «Зениту». Команда прилетела на матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Волги».

Однако среди прилетевших футболистов не оказалось Малкома и Клаудиньо. Соответственно, с «Волгой» они не сыграют.

Малком пропустит игру из-за дисквалификацию за драку в последнем кубковом матче против «Спартака».

  • Малком и Клаудиньо сегодня стали гражданами России.
  • Матч в Ульяновске состоится завтра, 25 февраля.
  • «Волга» – аутсайдер Первой лиги.

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Источник: телеграм-канал Кубка России
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Малком Клаудиньо
Комментарии (9)
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Rabinovi_ch
1677261357
Новость в 20:28 - "В свою очередь хочу через вас поздравить Малкома и Клаудиньо с получением гражданства. Ну, а лично это сделаю уже после игры с «Волгой»." - Президент ФК Зенит Медведев Новость в 20:41 - "среди прилетевших футболистов не оказалось Малкома и Клаудиньо. Соответственно, с «Волгой» они не сыграют."
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Ziklop
1677261583
может дублем будут играть?
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САНЁК17
1677263725
Получили Гр и стали как русские,бухать и в запой
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Ниф-Ниф
1677264650
В очереди в ПВС за паспортами стоят.
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Азбука
1677265309
Вообще-то у Малкома дисква, а Клаудиньо слишком малой и волгари его легко затопчут под лозунгом настоящей мужской игры в кость.
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paracetamol
1677276285
Клаудиньо на коньках не умеет, да и на лыжах тоже.
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NewLife
1677317542
Клава сыграла бы с теплой Амазонкой, а с ледяной Волгой не потянет.
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