Клаудиньо не сыграет с «Волгой»

В Ульяновске устроили пышный прием «Зениту». Команда прилетела на матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Волги».

Однако среди прилетевших футболистов не оказалось Малкома и Клаудиньо. Соответственно, с «Волгой» они не сыграют.

Малком пропустит игру из-за дисквалификацию за драку в последнем кубковом матче против «Спартака».

Малком и Клаудиньо сегодня стали гражданами России.

Матч в Ульяновске состоится завтра, 25 февраля.

«Волга» – аутсайдер Первой лиги.

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