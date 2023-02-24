Система определения взятия ворот засчитала гол «Фиорентины» «Браге». Судья его отменил

Необычный эпизод произошел накануне в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Брагой» (3:2).

На 49-й минуте Артур Кабрал пробил в створ и, согласно системе автоматического определения взятия ворот, мяч пересек линию и гол следовало засчитать.

Однако после подсказки от VAR главный судья Бенуа Бастьен пошел к монитору и на глаз решил, что гола не было – мяч пересек линию не полностью, автоматика ошиблась.

Кабрал после этого эпизода все-таки отличился и отпраздновал гол имитацией перегоровов судьи с VAR.

Итальянцы прошли дальше.

В следующем раунде «Фиорентина» сыграет с турецким «Сивасспором».

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