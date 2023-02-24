РФС назначил судей на ответные четвертьфиналы Кубка России

Стали известны судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.
Дерби «Спартака» и «Локомотива» обслужит Сергей Иванов из Ростовской области.
27 февраля, понедельник
«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; AVAR-2 – Роман Сафьян.
28 февраля, вторник
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач.
1 марта, среда
«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин; AVAR-2 – Андрей Фисенко.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?