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РФС назначил судей на ответные четвертьфиналы Кубка России

24 февраля 2023, 15:50
5

Стали известны судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.

Дерби «Спартака» и «Локомотива» обслужит Сергей Иванов из Ростовской области.

27 февраля, понедельник

«Урал»«Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; AVAR-2 – Роман Сафьян.

28 февраля, вторник

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач.

1 марта, среда

«Динамо»«Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин; AVAR-2 – Андрей Фисенко.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Урал Ростов Спартак Локомотив Краснодар ЦСКА Динамо Крылья Советов Безбородов Владислав Карасев Сергей Иванов Cергей Кукуян Павел
Комментарии (5)
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eugen-han
1677244089
Из этой четверки бросается в глаза то, что крылья всё таки хотят засудить, учитывая назначение судьи, который всегда был предвзят и не лоялен к Самаре; и к тому же первый матч тому свидетельство, которое откровенно показало, что крылышкам надо быть на голову или даже две быть сильнее, чтобы победить. Хорошо что в первой игре забивали чистые голы, где ни var, ни судья отменить apriori не мог. Пристально буду следить за работой этого рефери конкретно в этом противостоянии.
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paracetamol
1677276464
КС выиграют!
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