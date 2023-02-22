Газзаев призвал перенести матч «Локомотив» – «Спартак»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что первый матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен быть перенесен.

«Считаю, что матч «Локомотив» — «Спартак» надо переносить. В такую погоду, в минус 14 градусов, большой риск получить травму. И в такой мороз, мне кажется, матчи не поводятся.

По регламенту игры отменяют при температуре минус 15, но сейчас 14. Какая разница?» — сказал Газзаев.

Матч начнется в 20:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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