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    Газзаев призвал перенести матч «Локомотив» – «Спартак»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что первый матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен быть перенесен.

    «Считаю, что матч «Локомотив»«Спартак» надо переносить. В такую погоду, в минус 14 градусов, большой риск получить травму. И в такой мороз, мне кажется, матчи не поводятся.

    По регламенту игры отменяют при температуре минус 15, но сейчас 14. Какая разница?» — сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 15:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      Diminio 22 февраля, 18:41

      Весь РФС Газшлюх, это всём понятно. Заняли 3 место, валите на полуфинал сосать у Миллера. А то путь провинции

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 22 февраля, 16:02

      весь состав РФС раздеть до трусов и на поле на один тайм

      2
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 16:00

      Я не согласен, я уже закупил самогона и закуски, жду свисток судьи, пусть Газай платит компенсацию за испорченный праздник

      1
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      Рейтинг: +147

      Ниф-Ниф > jek718875 22 февраля, 17:36

      Я тоже против! Не смейте срывать игру!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +316

      eugen-han 22 февраля, 15:33

      Призывать то можно, но это нерентабельно с точки зрения организации. Если градусник будет показывать ниже установленной нормы по регламенту, то да,- это перенос, а так нет,- всё по плану.

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