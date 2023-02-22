Смородская поставила оценку трансферной кампании «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна зимними трансферами клуба.

«Зимней трансферной кампании «Локомотива» поставила бы тройку. Я не вижу никаких заслуг клуба в этом», – сказала Смородская.

«Локомотив» потратил зимой по 2,6 миллиона евро на Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Как свободных агентов «Локомотив» подписал Артема Дзюбу и Игоря Смольникова.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?