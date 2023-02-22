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    Смородская поставила оценку трансферной кампании «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна зимними трансферами клуба.

    «Зимней трансферной кампании «Локомотива» поставила бы тройку. Я не вижу никаких заслуг клуба в этом», – сказала Смородская.

    • «Локомотив» потратил зимой по 2,6 миллиона евро на Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
    • Как свободных агентов «Локомотив» подписал Артема Дзюбу и Игоря Смольникова.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    22.02.2023 09:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 22 февраля, 17:18

      Как всегда выступает с критикой но надо будет Локомотиву провести хотя бы несколько официальных матчей чтобы делать выводы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 22 февраля, 11:45

      Очередная брехливая баба в футболе.
      Если чешется - пойти смени пол ...

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